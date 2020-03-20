AK Parti'li Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Miraç hadisesi, Rabb'imizin kudret ve rahmetinin açık delillerinden biri, tüm insanlığı yüce değerlerle buluşturarak ruhlara ilmek ilmek işleyecek bir ilahi sırdır.

AK Parti'li Karaaslan'dan Miraç Kandili mesajı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Miraç hadisesi, Rabb'imizin kudret ve rahmetinin açık delillerinden biri, tüm insanlığı yüce değerlerle buluşturarak ruhlara ilmek ilmek işleyecek bir ilahi sırdır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, içinde ilahi hikmeti ve bereketi barındıran Miraç Kandili'ne bir kez daha erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Miraç Kandili'nin rahmetin açık delillerinden biri olduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin kutlu yolculuğunu ifade eden miraç hadisesi, Rabb'imizin kudret ve rahmetinin açık delillerinden biri, tüm insanlığı yüce değerlerle buluşturarak ruhlara ilmek ilmek işleyecek bir ilahi sırdır.

Ruhlarımıza şifa olacak bu mübarek geceyi idrak etmeye hazırlanırken tüm dünyayı etkileyen küresel bir virüs tehdidi ile karşı karşıyayız. Kovid-19 karşısında ülkemizde alınan önlemler ve en düşük seviyede etkilenmemizi sağlayacak tedbirler ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Karaaslan, temizliğin imandan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temel gayelerinden biri insan hayatını korumak olan, temizliğin imandan olduğunun öğütlendiği, tedbirin her Müslüman için vazgeçilmez kabul edildiği İslam dininin mensupları olarak bu dönemde de tedbiri elden bırakmayacak, kendimiz ve çevremiz için gereken önlemleri alarak kul hakkına riayetsizlik anlamına gelen davranışlardan kaçınacağız. Bizlere düşen sorumluluk tedbirin en güzel örneklerini hayatında gördüğümüz Hazreti Peygamberimizin sünnetini ve tavsiyelerini yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya gayret göstermektir. Ağır bir imtihanla birlikte karşıladığımız Miraç Gecesi'nin kalplerimize inşirah ve hayatımıza huzur getirmesi temennisi ile aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek gecesini tebrik ediyor, bu gecenin yaşadığımız sıkıntıların bir an önce son bulmasına vesile olması temennisiyle, vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Çiğdem Karaaslan, Miraç Kandili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:18 Kaynak: AA

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