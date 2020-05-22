AK Parti'li Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle bayram heyecanının bu yıl evlerde yaşanacağını belirtti.

Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarına işaret etti.

Bayramların gönüllerin alındığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, paylaşma ve dayanışma duygularının toplumu kuşattığı özel zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bizi biz yapan değerlerin daha da belirginleştiği ve zirveye ulaştığı bayram günlerini fırsat olarak görüp birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bir süredir dünyanın en önemli gündemi olan ve tüm alanlarda belirleyiciliğini sürdüren koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde ilk defa bayram heyecanını bu yıl evlerde yaşayacağız. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar fiziken uzak kalacağımız, ziyaretlerine gidemeyeceğimiz yakınlarımızı, akrabalarımızı, gözleri kapıda evlatlarının gelmesini bekleyen büyüklerimizi telefonla arayarak bayramlarını kutlayacağız. Sosyal mesafenin gönüller arasında geçerli olmadığını göstereceğiz."

Karaaslan, kurallara riayet edilerek geçirilecek Ramazan Bayramı'nın ardından koronavirüs belasından Türkiye'nin kurtularak çifte bayram yaşamak istediklerini belirterek, "Sokakların yeniden dolacağı, çocukların neşeyle koşturacağı, büyüklerimizin umutlu bekleyişinin sevinçli kavuşmalarla taçlanacağı sağlıklı bayramlar dileğiyle tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.