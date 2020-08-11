AK Parti'li Karaaslan: "Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda" - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan: "Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda.

AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda. Dolayısıyla buranın tarihi mirasını korurken hem onu geleceğe bırakma gayesiyle çok özenli bir çalışma yürütülürken hem de aynı zamanda yeni bir yerleşim alanı kurgulandı." dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Batman'a gelen Karaaslan, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen heyet, Batman Üniversitesi Hasankeyf ilçesi uygulama otelinde gerçekleşen toplantıya katıldı.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni Hasankeyf'te yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere kente geldiklerini söyledi.

Hasankeyf'in medeniyetlerin kesişme noktası olduğunu ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Arkamızda çok önemli bir tarihi, arkeolojik alan var. Karşımızda yeni Hasankeyf. Burada Ilısu Veysel Eroğlu Barajı'nın su tuttuğu son hali var. Medeniyetlerin buluşma noktası olarak ifade edilebilecek geçmişi en erken 12 bin yıl öncesine dayanan çok özel bir mekandayız. Bu mekanın ve mekanın ruh bulduğu o önemli yaşanmışlıkları çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda talimatları var. Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda. Dolayısıyla buranın tarihi mirasını korurken hem onu geleceğe bırakma gayesiyle çok özenli bir çalışma yürütülürken hem de aynı zamanda yeni bir yerleşim alanı kurgulandı."

"Hasankeyf, Türkiye'nin cazibe merkezi olacak"

Eroğlu da mevcut Hasankeyf'in 6 kat büyüklüğündeki bir alanı planladıklarını belirtti. Tüm kurumları yeniden inşa ettiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada örneği görülmeyen bir şekilde tarihi eserleri taşıdık. Zeynel Bey ve diğer tarihi eserlerin taşımasını gerçekleştirdik. Bu teknoloji, dünyada örnek oldu. Buraya müze de yapıldı. Ancak, her inşaatın yüzde 99'u tamamlansa bile bazı eksiklikler göze çarpıyordu. Bu eksiklikleri yerinde görmek üzere sayın Cumhurbaşkanımız, bizi görevlendirdi. Eksiklikleri belirledik ve tamamlamak için buradayız. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız bu baraja adımı verdi. Ilısu Veysel Eroğlu Barajı, gerçekten bu bölgeye hem ekonomik, hem medeniyet açısından çok büyük bir katkı sağlayacak. Şu gördüğünüz Hasankeyf, Türkiye'nin cazibe merkezi olacak. Buna yürekten inanıyorum."

Toplantının ardından Hasankeyf kapalı çarşısında vatandaşların taleplerini dinleyen heyet, müze ve arkeopark alanında incelemelerde bulundu, tekne turuyla Hasankeyf Kalesi'ni gezdi.

Çiğdem Karaaslan, Veysel Eroğlu, Hasankeyf, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 21:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan: 'Hasankeyf gerçekten bir göz bebeği konumunda' - Son Dakika

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