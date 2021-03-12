AK Parti'li Karaaslan: "İstiklal Marşı'mız, dünyaya verdiğimiz en güçlü mesajdır" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğündeki istiklal ve istikbal mücadelesinin en zor günlerinde kaleme alınan, 12 Mart 1921'de TBMM'de büyük coşkuyla okunduktan sonra milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın Türk milletinin hür yaşama iradesinin nişanesi olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı'nın tarihin en zor günlerinde Türk milletine cesaret ve moral aşıladığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından Türk milletine armağan edilen İstiklal Marşı, bağımsızlık mücadelemizin sembolü olarak tüm dünyaya milletimizin hiçbir beşeri güç ve dayatma karşısında boyun eğmeyeceği mesajını vermektedir. 'Korkma' seslenişiyle başlayan milli marşımız, geçmişimizin olduğu kadar geleceğimizin de rehberidir. Vatansever şahsiyetiyle ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde milli, manevi değerlerimizin anlatılmasında üstlendiği rol ile gelecek nesillerimize yön gösteren büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'un sözlerinde hayat bulan duygular, milli hissiyatımızı ortaya koymaktadır. Milletimizin tamamını vatan sevgisi ortaklığında buluşturan milli mutabakat metni olarak İstiklal Marşı'mız tarihin en zor günlerinde milletimize cesaret ve moral aşıladığı gibi yarınlarımıza dair umutlarımızı diri tutmaktadır. Bu yönüyle İstiklal Marşı'mız, dünyaya verdiğimiz en güçlü mesajdır."

Bağımsızlık mücadelesinin abidevi eseri İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 100'üncü yıl dönümü olan 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" yılı olarak kutlanması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duygularını dile getiren Karaaslan, "İçinde bulunduğumuz yılın birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, geleceğe emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürdüğümüz bir yıl olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünde eserleri ve fikirleriyle milletimizin ruh dünyasına hitap eden Mehmet Akif Ersoy ile vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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