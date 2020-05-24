AK Parti'li Karaaslan: "Kovid-19 ile mücadelede dünyanın imrenerek izlediği bir ülke olduk" - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan: "Kovid-19 ile mücadelede dünyanın imrenerek izlediği bir ülke olduk"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye'nin, dünyanın imrenerek izlediği ve örnek aldığı bir ülke olduğunu söyledi.

AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türkiye'nin, dünyanın imrenerek izlediği ve örnek aldığı bir ülke olduğunu söyledi.

Karaaslan, partisinin Samsun İl Başkanlığının Ramazan Bayramı dolayısıyla video konferansla düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

Ramazan Bayramı'nın koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlandığını hatırlatan Karaaslan, "Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının gölgesinde, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde evlerimizde idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayram süresince titizlikle uygulayacağımız tedbirlerin ardından milletçe yeniden bir araya geleceğimiz güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Yeni bir dönemin başladığını, AK Parti teşkilatlarının salgın ile mücadele sürecinde ortaya koyduğu çalışmaların gönül seferberliğiyle ivme kazanacağını belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlarımıza duyurduğu gönül seferberliğini bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da başlatmış bulunmaktayız. Ramazan Bayramı süresince telefonla arayarak, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından da inşallah sahaya inmek suretiyle milletimizle bir araya geleceğiz. Kovid-19 salgınıyla mücadelemizde Türkiye olarak elde ettiğimiz kazanım çok değerli, dünyanın imrenerek izlediği ve örnek aldığı bir ülke olduk. Şimdi AK Parti teşkilatları olarak bizlerin sorumluluğu, bu kazanımı sürdürmek ve evde kaldığımız sürede biriken enerjimizi yeniden milletimize hizmet yolunda kullanmaktır. Koronavirüs sonrası yeni dönemde de teşkilatlarımız, millete hizmet yolculuğumuzda var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

Video konferans yöntemiyle yapılan bayramlaşmaya, Karaaslan'ın yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile partililer katıldı.

Koronavirüs, AK Parti, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 09:51 Kaynak: AA

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