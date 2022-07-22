AK Parti'li Karaaslan, "Kuruluştan bugüne, hep birlikte 2023'e" programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bu makamlar bize emanettir. Aslolan bütün görevlerimiz bittiğinde hayırla anılmaktır." dedi.

Karaaslan, partisinin İlkadım İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Kuruluştan bugüne, hep birlikte 2023'e" programında partililerle bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Karaaslan, 2023 yılının önemli bir eşik olduğunu, bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

AK Parti'de sunulan makamların emanet olduğunu dile getiren Karaaslan, "Bu makamlar bize emanettir. Aslolan, bu emanete sahip çıkabilmektir. Aslolan bütün görevlerimiz bittiğinde hayırla anılmaktır." ifadelerini kullandı.

Milletin derdinin kendilerinin derdi olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Eğer milletin derdi ile dertlenip hayırla anılanlardansanız gönül rahatlığıyla hayatınıza devam edebilirsiniz. Eğer vatandaşın içine çıktığınızda adınız sevgiyle özlemle anılıyorsa o zaman görevinizin hakkını vermişsiniz demektir. Fakat AK Parti'de bir değişiklik var. AK Parti'de görev hiç bitmez. Yani isminizin önündeki sıfat değişir, bazen sıfat olmaz ama AK Parti ailesinin bir üyesi olduğunuz bir gerçektir, değişmez."

Programa, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve partililer katıldı.