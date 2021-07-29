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AK Parti'li Karaaslan, partisinin Bafra İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan, partisinin Bafra İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

29.07.2021 18:34
AK Parti'li Karaaslan, partisinin Bafra İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, son günlerdeki orman yangınlarıyla ilgili, "Kuraklık, ihmalkarlık, insanların hataları neden olur ama bu sefer garip bir şey var. Bir anda her yerde yangınlar çıkmaya başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, son günlerdeki orman yangınlarıyla ilgili, "Kuraklık, ihmalkarlık, insanların hataları neden olur ama bu sefer garip bir şey var. Bir anda her yerde yangınlar çıkmaya başladı. Burada ihmalden öte bir durum varsa hızla bunların araştırılması yapılıyor." dedi.

Karaaslan, Bafra Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen Bafra İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında orman yangınları çıktığını söyledi.

Orman yangınlarının özellikle yaz aylarında çıktığını belirten Karaaslan, "Kuraklık, ihmalkarlık, insanların hataları neden olur ama bu sefer garip bir şey var. Bir anda her yerde yangınlar çıkmaya başladı. Burada ihmalden öte bir durum varsa hızla bunların araştırılması yapılıyor fakat ülkemizin ciğerleri dediğimiz, göz bebeğimiz dediğimiz bu bölgelerdeki yangınlar bizi çok üzüyor. Diğer yandan Manavgat'tan gelen görüntüleri de görüyoruz. Milyonlarca canlı hayatını kaybetti, vatandaşlarımız da hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum onlara. Umuyoruz ki bir an önce bu yangın söner. Bizim de yüreğimizin içine düşen ateş söner. Dolayısıyla orada çalışan ekiplerimizin Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, çok zor bir coğrafyada yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte görüyorsunuz, saldırılar içeriden ve dışarıdan devam ediyor. İçeridekiler bitiyor, dışarıdan başlıyor. Dışarıdakileri toparlıyoruz, içerde başlıyor. Onların sözcüleri şurada yanı başımızda, burnumuzun dibinde yaşamaya devam ediyor. Bazen siyaset arenasında çıkıyorlar karşımıza, bazen bambaşka kalıp ve kılıfların ardından çıkıyorlar ama olsun biz mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü bırakın geri durmayı, bırakın geri adım atmayı, bırakın geri çekilmeyi, dursak yıkılırız çünkü bir kale inşa ettik. Güçlü bir kale, güçlü surları, temelleri var. Bir yandan onun tuğlalarını itmeye, bizi oralardan yıkmaya çalışanlar var. Başka hiçbir konuda birleşemeyenler, kimi zaman bunun için birleşebiliyorlar. Türkiye uçuşa geçecek dedik son referandumda ve hakikaten uçuşa geçti. Artık ok yaydan çıktı, önünü alamaz hiç kimse. Bütün bu hainlikleri yapmalarına rağmen, yalan, dolan, iftira, hiçbiri fayda etmez."

Sahada çok farklı insanlarla karşılaştıklarını dile getiren Karaaslan, "En farklı dediğimiz ve siyaseten bize en uzak dediğimizin de umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnsanlar binlerce kilometre uzakta eğer umudunu Türkiye'ye bağladıysa, Recep Tayyip Erdoğan'a bağladıysa, bugün burada çok farklı görüşler bile, 'Yaparsanız siz yaparsınız' diyorsa, bizi zaten destekleyen, bize gönül veren vatandaşlarımızın da umudu bizsek, biz bu umuda karşılık vermek durumundayız. Daha çok çalışmak, daha başarılı olmak, daha yüksek hedefler koyarak yola devam etmek zorundayız. Çünkü bu yolun inşallah bizi ve çocuklarımızı, torunlarımızı çok farklı bir noktaya taşıyacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Karaaslan, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde Bafra Engelli Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ile partililer katıldı.

Orman Yangınları, AK Parti, Hisarcık, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan, partisinin Bafra İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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