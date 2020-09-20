AK Parti'li Karaaslan: "Samsun'da 55 bin üye hedefimiz var" - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan: "Samsun'da 55 bin üye hedefimiz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 1 milyon yeni üye hedefi doğrultusunda Samsun'da 55 bin üye yapmayı amaçladıklarını söyledi.

AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 1 milyon yeni üye hedefi doğrultusunda Samsun'da 55 bin üye yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Karaaslan, partisinin Tekkeköy ilçe kongresine katıldı.

Burada partililere hitap eden Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen ilçe kongrelerini yeniden başlatarak 1 ay içinde tamamladıklarını aktardı.

Karaaslan, şunları söyledi:

"Yoğun katılımların yerini kısıtlı sayıda katılımcının aldığı, fiziki mesafe kuralını uyguladığımız bir kongre süreci geçirdik fakat yüreklerdeki heyecan ve yol arkadaşlarımızın, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti davasına samimiyetle bağlılığı ile kongrelerimizde şölen havasında, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, coşkunun hakim olduğu, gayretin ve azmin daha da perçinlendiği bir ruh ortaya çıktı."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vezirköprü ilçe kongresine telefonla bağlanarak büyük bir sürpriz yaptığını hatırlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bizler için yeni hedefler koydu. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'mize gösterdiği yüksek teveccühle Türkiye'de 3'üncü olan Vezirköprü'den Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar kuşkusuz 17 ilçemizle birlikte Samsun'umuz ve 81 ilimizde bu yola baş koymuş fedakar teşkilat mensuplarımız için yeni hedefler ve daha çok gayret anlamına gelmektedir. Şehrimizi ve ülkemizi 2023 ve ötesine taşıyacak kadrolar olarak hedeflerimize ulaşana dek azimle ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. 19 yıldır, büyük dönüşümlerin öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızın ardında, inandığımız yolda omuz omuza yürüyoruz.

Bizler, milletimizin emanetini omzuyla birlikte yüreğinde taşıyan, unvanları değil, milletimizin gönlündeki yeri en yüksek makam bilenler olarak ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın değişim ve dönüşüm yaşadığı, tarihi bir dönüm noktası olarak ifade edebileceğimiz bu dönemde etkilenen değil etkileyen olmaya, değişimin öncüsü rolünü üstlenmeye devam ediyoruz."

Karaaslan, AK Parti'nin 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye hedefine değinerek, şunları kaydetti.

"Tüm illerimiz, yeni üyeleri teşkilatlarımızla buluşturmak için adeta birbiriyle yarış içinde, bu anlamda bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Samsun'umuzda da bu hedef doğrultusunda yeni üyeler ailemize katılmaya devam ediyor. Samsun'a yakışır şekilde 55 bin üye hedefimize ulaşana kadar çalışmamızı kesintisiz sürdüreceğiz.

Bayrağı devreden ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine teşkilatımıza katkıları vesilesiyle gönülden teşekkürlerimi sunuyor, görevi devralan ve taze bir heyecanla yeni bir başlangıç yapan ilçe başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan: 'Samsun'da 55 bin üye hedefimiz var' - Son Dakika


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