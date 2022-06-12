AK Parti'li Karaaslan Samsun'da gençlerle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da gençlerle buluştu.

Karaaslan, partisinin gençlik kolları başkanlığı tarafından Bayraktepe restoranda düzenlenen "Genç STK'ler ile Buluşma" toplantısında yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Siyasete 23 yaşında başladığını, bugün ise 43 yaşına geldiğini dile getiren Karaaslan, gençlerin insanlar için ülkesi için çaba ve emek harcamasının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Karaaslan, ülkenin gençlerin enerjisine ihtiyaç duyduğunu belirterek "Gençler bizim geleceğimiz 'hayır', gençler bizim tam da bugünümüz. Elbette geleceğimiz ama geleceği atfederek böyle ileri bir tarihe ertelersek işi yanlış ve eksik yapmış oluruz. Bence gençler bizim bugünümüz. " dedi.

TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da düzenleneceğini anımsatan Karaaslan, TEKNOFEST'in gençlere büyük bir özgüven kazandırdığını ifade ederek gençlerin yarışmalar için yaptığı projelerin kendisini etkilediğini anlattı.

Türkiye'nin bir sıçrama döneminde olduğuna işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bütün o zaman dilimleri arasından baktığınızda bu önümüzdeki süreç ve 2023'e giden periyot bizim için çok önemli hedefleri içeren ve o eşiği aşarsak bundan sonra başka bir boyuta geçeceğimiz bir süreci yaşıyoruz. Türkiye'nin iddiasını bütün dünyaya haykıracağız ve 'artık tamam geriye dönüş yok bu yoldan' diyeceğimiz bir noktaya doğru yeni bir başlangıç. İkinci bir yüzyılı ikinci bir 20 yılı bizim için hedeflerimiz arasına koyduğumuz çok önemli bir eşik 2023... Dış dünya ile ilişkiler, dış politika, uluslararası siyaset, içerde olanlar diye baktığımızda zorlayıcı zaman dilimlerini aşa aşa geliyoruz. Biz şöyle diyoruz: 'üretim, istihdam, yatırım, büyüme.' Bu noktalarda üretmemiz lazım. Bence ilk öncelik olarak fikir üretmemiz lazım. Genç beyinlerin üreteceği yeni fikirler bu ülkenin geleceği ve bu ülkenin bugünü. "

Karaaslan, gençlere girişimci olmayı, yenilikler denemeyi, ezberlerin dışına çıkmayı, yeni fikirler üretmeyi ve onları hayata geçirmek için hayal kurmaları tavsiyelerinde bulundu.

AK Parti'li Karaaslan'a AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da eşlik etti.