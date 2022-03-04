AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

04.03.2022 14:02
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Evet zorluklar var ama sadece ekonomik açıdan rakamlara baksak bile bu zorluklardan inşallah günün sonunda çok önemli kazanımlarla çıkmayı hedefliyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Evet zorluklar var ama sadece ekonomik açıdan rakamlara baksak bile bu zorluklardan inşallah günün sonunda çok önemli kazanımlarla çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Karaaslan, Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Her zaman çalışanın yanında durduklarını vurgulayan Karaaslan, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'nin de zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

Zor zamanlardan geçme halini gelişme iradesiyle perçinleyerek şehre, ülkeye ve dünyaya katkı sunmayı amaçladıklarını anlatan Karaaslan, "Evet zorluklar var ama sadece ekonomik açıdan rakamlara baksak bile bu zorluklardan inşallah günün sonunda çok önemli kazanımlarla çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye artık sipariş verip bekleyen ülke olmayacak"

Karaaslan, gelişme, büyüme ve istihdamın artması konusunda Samsun'un üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğunu gösterdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST 2022, şehrimizde gerçekleşecek. Samsun merkezli TEKNOFEST Karadeniz gerçekleşecek. Bu, çok önemli çünkü dünyanın bu alandaki en büyük organizasyonu diyebiliriz. Daha önce de İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmıştık. Türkiye'nin en büyük organizasyonuydu. 1 milyon ve üzeri ziyaretçi beklediğimiz bu büyük organizasyona Samsun'un ev sahipliği yapacak olması, buradan verilecek mesajlar açısından çok kıymetli. Samsun'u hiç görmeyen, tanımayan yüzbinlerce insanın gelip tanıması çok önemli."

Özellikle gençlik ve spor yatırımları ile altyapı ve üstyapıda, kentleşmede Samsun'un önü açık bir şehir olduğuna işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Milli ve yerli üretimde çok da kısa zamanda dev adımlarla elde ettiğimiz başarı, gençlerin zihin dünyasında ne derece yer ettiğini göstermesi açısından çok önemli. Gençlerle bir araya geldiğimizde dijital siyaseti konuşuyoruz. Dünyanın gittiği başka yolları sadece takip etmiyoruz, izlemiyoruz, işin rengi değişti. TOGG elektrikli araç, bunun en sembolik göstergesidir. Dünyada çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Türkiye artık sipariş verip bekleyen ülke olmayacak. Türkiye, artık gerçek anlamda küresel markanın sahibi bir ülke olacak. Bunların hepsi büyük, önemli adımlar, büyük bir iradenin yansımaları. Bize düşen, bu işe katkı vermek."

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

YORUMLAR
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Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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