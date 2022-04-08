AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Romanlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Romanlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması

08.04.2022 22:41
AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Romanlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Roman vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Roman vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Karaaslan, Samsun Valiliğince "Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla Bafra ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftara katıldı.

Her zaman Roman vatandaşların yanında durduklarını belirten Karaaslan, Romanların hayatın güzelliklerini etrafa dağıtan insanlar olduğunu söyledi.

Gelişme, büyüme ve istihdamın artması konusunda Samsun'un üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğunu gösterdiğini dile getiren Karaaslan, "Romanlar da her zaman bu gelişmenin içindeler. Hepimizin hayatın içinde yaşadıkları var. Bana sorsanız, 'Romanlar en çok hangi mevsime benzer?' diye, ben,'Bahar gibidir' derim. Rengarenktir Romanlar. İnsanların gününü güzelleştirir, havasını değiştirir gördüğünde." ifadelerini kullandı.

Bugün artık Türkiye'de ayrımcılıktan, ötekileştirmeden, yok saymaktan bahsetmediklerine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kötü örnekler yok mudur? Elbette vardır. Sıfırlayamazsınız, dünyanın hiçbir yerinde sıfırlanmaz ama en azından bunu indirmek için çok büyük mücadele veriyoruz. Her alanda, özelde, kamuda hayatlarını devam ettirmelerini sağlamalarını arzuluyoruz. Bir yanda müzik aletlerini varsınlar çalsınlar, bir yandan da hayatın güzelliklerini etrafa dağıtmaya devam etsinler ama bir yandan da okusunlar, çalışsınlar. İnşallah ileride bu ülkeye en büyük katkıyı onlar sunsunlar. Romanlar bizim can yoldaşımızdır."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise Roman vatandaşların sosyal ve sportif gelişmelerine daha fazla katkı sağlayacaklarını vurgulayarak, "Gençlerimize, çocuklarımıza daha fazla eğileceğiz. İş imkanlarını artırmak için daha fazla uğraşacağız. Halk eğitim merkezlerimizde sporla, sanatla ilgili daha fazla kurslar açacağız. Sizin en becerikli olduğunuz müzisyenliği ilerletmeniz için halk eğitim bünyesinde kurslar açacağız. Güzel sanatlar liselerine yönlendireceğiz ve eğitimlerinizi alacaksınız. Herkes iş sahibi olmalı. Sizleri daha fazla hayata hazırlamalıyız." diye konuştu.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Bekle: 'Bütüncül politikalar oluştururken mahallelerimizden uzaklaşmadık' AK Parti'li Bekle: 'Bütüncül politikalar oluştururken mahallelerimizden uzaklaşmadık' Son dakika haberleri | Milletvekili Arvas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Son dakika haberleri | Milletvekili Arvas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Çiğdem Karaaslan, Milletvekili, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Romanlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:14 S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya ABD, Patriot sistemi gönderiyor
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 22:47:54. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Romanlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement