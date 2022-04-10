AK Partili Karaaslan, Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Özellikle pandemili bir dünyayı gördükten sonra sağlığın ne demek olduğunu ve sağlığa yapılan yatırımın ne denli önemli olduğunu gördük, anladık." dedi.

Karaaslan, beraberindekilerle, Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Samsun Şehir Hastanesi kaba inşaatının gerçekleşme oranının yüzde elliyi geçtiğini belirten Karaaslan, "Samsun için önemli bir yatırım olmasından ziyade aynı zamanda burası bir bölge hastanesi niteliğine de sahip. 900 yataklı diye bizler paylaşıyoruz ama diğer servislerin de katkısıyla, yoğun bakım ve diyaliz servislerini de işin içine kattığımızda yatak kapasitesi 1500'e kadar çıkabilecek dev bir yatırımdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanenin yapım sürecini takip ettiklerini ve çözülmesi gereken konular olursa o noktalarda devreye girdiklerini söyleyen Karaaslan, "Şu anda her şey yolunda görünüyor. Şantiyemiz hızla çalışmalarına devam ediyor. İnşallah 2023 yılında da en kaliteli şekilde hizmete başlayacak." diye konuştu.

Karaaslan, hastanenin yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli altyapılarını da bünyesinde barındırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Helikopter pistleri, peyzaj alanlarındaki özel uygulamalar gibi bu binayı diğerlerinden ayıracak, değer katacak farklı uygulamalar da olacak Şehir Hastanesi'nde. Şu anda Türkiye genelinde 19 şehir hastanemiz yapıldı. Her bir şehrimizde hızla bu çalışmalar devam ediyor. Özellikle pandemili bir dünyayı gördükten sonra sağlığın ne demek olduğunu ve sağlığa yapılan yatırımın ne denli önemli olduğunu gördük, anladık. Şehrimize bu dev yatırımı kazandıracak olmamızdan dolayı da memnuniyet duyuyoruz."

Şehir hastanelerinin normal hastanelerden daha farklı yapıda olduğunu ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Şehir hastaneleri bakıldığında sadece sağlık hizmetleri veren büyük binalar değil. Bu anlamda çok daha nitelikli bir hizmet ve vatandaşlarımızın her alanda farklı sorunlarına çözüm üretildiğini görüyoruz. Samsun Şehir Hastanesi'nde aslında 6 tane hastane var, genel hastane, kalp ve damar cerrahisi, kadın ve çocuk hastalıkları hastanesi, onkoloji hastanesi gibi alanında uzmanlaşmış bir birikim burada hizmet verecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada, 'hayalim' olarak adlandırdığı bir hayalinin de aslında Samsun'da, şehrimizde gerçekleşiyor olmasından dolayı çok mutluyuz."