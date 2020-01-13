AK Parti'li Karaaslan Samsun Teknopark'ta prototip atölyesinin açılışını yaptı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Teknopark'ta yaklaşık 1 milyon lira bütçe ile kurulan prototip atölyesinin açılışına katıldı.

Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Samsun Teknopark'ta Teknoloji Bakanlığının destekleri ile kurulan prototip atölyesinin açılışında Bakan Mustafa Varank ile telefonla bağlantı kurarak Bakan Varank'a, Teknopark Prototip Atölyesi'ni Samsun'a kazandırdıkları için teşekkür etti.

Yaklaşık 1 milyon lira bütçe ile kurulduğu belirtilen prototip atölyesini gezen Karaaslan, atölyedeki 3D yazıcılar, lazer markalama, masa üstü ve sanayi tipi CNC tezgahları, tasarım, kodlama ve robotik uygulamalarda kullanılacak akıllı tahta, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayarlar ile animasyon ve görsel uygulamalar için yeşil perde ve stüdyo malzemeleri ile prototip için kullanılabilecek cihazlar hakkında bilgi aldı.

Açılışın ardından Karaaslan, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis ve Yoğun Bakım ek bina inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Karaaslan, daha sonra OMÜ Rektörlük binasında Sıfır Atık Projesi bilgilendirme toplantısına katıldı.

Sıfır atığın çevresel duyarlılık ve doğa sevgisinden daha öte bir mesele olduğunu ifade eden Karaaslan, bu alanda 15-20 yılda atılacak adımların iki yıl içinde atıldığını anlattı.

Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan sıfır atık konusunu sahiplendi. Dünya genelinde de first ladylerin sahiplendikleri alanlar oluyor. Sağlıkla ilgili oluyor, obezite ile ilgili oluyor. Biz çok şanslıyız ki çevre ile ilgili sıfır atık projesi Sayın Emine Erdoğan tarafından sahiplenildi ve tüm Türkiye'de yaygınlaşması hedeflendi. Hal böyle olunca benim de alanım olduğu için Samsun'da öncü ve örnek projelerin olmasını çok arzu ediyorum."

Türkiye'de sıfır atık konusunda Ankara'nın Kızılcahamam ve Samsun'un Ladik ilçelerinin pilot ilçe olarak seçildiğini anımsatan Karaaslan, "Samsun'da örnek bir alanımız var. Tek handikabımız toplumda bir farkındalık oluşuyor fakat sonraki aşamada neler ile karşılaşılacağı konusunda bir bilgi eksikliği var. Bu konuda da üniversitemizin öncü bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Hazır bu ortamda herkes bir şeyler yapmak istiyorken bilimin de ışığında burada çok müthiş işler yapılabilir ve bu öncülük Türkiye'de halen bir üniversite tarafından sahiplenilmedi. O yüzden isterim ki bu öncülük ÖMÜ tarafından sahiplenilsin." diye konuştu.

"Karbon ayak iziniz sizin dünyaya ne kadar zarar verdiğinizi gösteriyor"

Sıfır atık için yaşam tarzında değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Burada bir öğrenci hayatında hiçbir şeyi değiştirmeden sadece plastiği plastik kutulara attığında bu duyarlılığa bir katkı sunmuş olmuyor. Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren doğaya ve çevreye zarar veriyoruz. Bu konuda, karbon ayak izi ölçümleri yapılarak işe başlamış olmanız çok olumlu bir tavır. Çünkü karbon ayak iziniz sizin dünyaya ne kadar zarar verdiğinizi gösteriyor. 2018 yılında 7 bin ton ise biz bunu 6 bin tona indirmemiz gerektiğinde bütün alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor."

Karaaslan'a OMÜ'deki temaslarında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti.