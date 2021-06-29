AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsunspor'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 30 Haziran 1965'te kurulduğu günden bu yana sayısız başarılar kazanmış, şampiyonluklar yaşamış Samsunspor'un, Türk futbolunda önemli bir yerinin bulunduğunu vurguladı.

Samsunspor'un 56 yıllık geçmişinde taraftarlarını sevindiren sonuçlar aldığı kadar tarifi zor acılar da yaşadığını anımsatan Karaaslan, "20 Ocak 1989'da meydana gelen elim kaza dolayısıyla yaşadığımız büyük acı, bugün bile tazeliğini korumaktadır. Bu vesileyle üzücü kazada hayatını kaybedenleri rahmetle, yaralananları bir kez daha saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Samsunspor'un Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olduğuna işaret ederek, "Samsunsor, tarihinden aldığı güçle büyük başarılar hedeflemektedir. Tam 56 yıldır Samsunspor'un başarısı için mücadele eden bütün sporculara, teknik heyete, yöneticilere ve büyük Samsunspor taraftarlarına gönülden teşekkür ediyor, takımımızın gelecek sezonda hak ettiği Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Samsunspor'umuzun kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, takımımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.