AK Parti'li Karaaslan: "Şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan: 'Şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz' - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan: "Şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sellerin, heyelanların ve benzeri doğa olaylarının gerçekleşmesi ihtimalinden yola çıkarak, şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz.

AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sellerin, heyelanların ve benzeri doğa olaylarının gerçekleşmesi ihtimalinden yola çıkarak, şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz." dedi.

Karaaslan, öğrencilerle Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

Burada deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgi alan Karaaslan, enkaz altından yaralı kurtarmanın profesyonellik ve disiplin işi olduğunu söyledi.

AFAD'ın tüm afetlerde vatandaşın önce can, sonra mal güvenliğini sağlayan Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri olduğuna işaret eden Karaaslan, "AFAD, afetlerde gönüllü görev yapmak isteyen vatandaşlara da eğitim veriyor. Her yaş grubundan vatandaşlarımızı e-devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmak için başvuruda bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Elazığ ve Malatya'daki depremde vatandaşların yarasının olayın ilk gününden itibaren sarılmaya başlandığını belirten Karaaslan, şöyle devam etti.

"Bölgede hasarlı ve ağır hasarlı binalar yıkılıyor, bunların yerine yenileri yapılacak. Onun için orada hızla çadır kentler kuruldu ve vatandaşlarımız oralara yerleştirildi. Sonrasında konteyner yapılara vatandaşlarımız yerleştirildi. İnşallah en kısa zamanda yeni konutlarına yerleştirilecekler. Türkiye'nin bu anlamda karşı karşıya kaldığı riskler çok fazla. İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de aşırı yağışlardan kaynaklanan sellerin, heyelanların ve benzeri doğa olaylarının gerçekleşmesi ihtimalinden yola çıkarak, şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz."

Karaaslan, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunun altını çizerek, "Başta İstanbul'da olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1999 depremi öncesindeki sağlıksız yapılaşmaların yerine son 17 yılda sağlıklı, depreme dayanıklı konutların yer aldığı kentsel dönüşüm hamlesi başladı. Bugün yaşadığımız depremler, bunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sağlıklı konutların oluşturulması için çalışmalarımız hızla devam edecek. Türkiye'de kentsel dönüşümün gerçekleşmediği tek bir il kalmadı. Aynı duyarlılık ve çalışma azmi ile hızla sağlıklı konutlar, sağlıklı yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların afet anında ve sonrasında toplanma alanlarını e-devlet üzerinden görebildiğini anlatan Karaaslan, tüm vatandaşların bunu öğrenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜYAP Karadeniz 6. Kitap Fuarı'nı gezen Karaaslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatında da incelemelerde bulundu.

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:05:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Karaaslan: "Şehirlerin risklerini çok iyi bilmeli ve yönetebilmeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]