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Karaaslan: "Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor" - Son Dakika

Karaaslan: "Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor"

27.11.2021 13:22

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bana göre AK Parti'nin en büyük başarısı, halkın sesine kulak verebilme kabiliyetini her geçen gün daha da geliştirmiş bir parti olmasıdır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bana göre AK Parti'nin en büyük başarısı, halkın sesine kulak verebilme kabiliyetini her geçen gün daha da geliştirmiş bir parti olmasıdır." dedi.

Karaaslan, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı"na katıldı.

Karaaslan, konuşmasında AK Parti'nin en büyük başarısını anlatmak için belki birçok sıfat, ifade, cümle kurmak gerekeceğini belirterek, kendisine göre partisinin en büyük başarısının halkın sesine kulak verebilme kabiliyetini her geçen gün daha da geliştirmesi olduğunu söyledi.

Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Bir siyasi harekettir, bir yürüyüştür, bir davadır ama buradaki en önemli başarı halkla omuz omuza, milletten aldığı, milletin yol göstermesiyle birlikte çizdiği istikametteki yürüyüşüdür. Buradaki kararlılığıdır. Liderlerimizden gördüğümüz, öğrendiğimiz, onunla birlikte yol yürümenin bizlere vermiş olduğu büyük sorumluluktur. O yüzden bugün teşkilatlar olarak kapalı salonlarda eğitim alıyoruz ama bir yandan da sahanın sesine kulak vermeye devam ediyoruz."

AK Parti siyasetini diğer siyasi partilerden ayıran en önemli özelliğin, aynı zamanda kulak verebilmek kadar çözüm üretebilme kabiliyeti olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Birtakım siyasi partiler, bugün kendini muhalefet olarak adlandıranlar, sorunun olduğu yere gidip sorunu büyütmeyi amaç edinenlerdir. Bizse sorunu görüp çözme iradesini gösterenleriz. Dolayısıyla bugün vatandaşımızın umutlarını bağladığı, şu anda hayatında sorun olarak gördüğü alanlarda 'Yine bunu yaparsa, yine bunu çözerse AK Parti kadroları çözer.' dediği ve hakikaten gelecekle ilgili hem kendisinin, ailesinin, şehrinin umutlarını bağladığı yegane kadrolar olmanın da bize yüklediği büyük bir sorumluluk var." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, bugün Samsun'da, Ordu'da, Türkiye'nin dört bir tarafında devam eden çalışmalarda hakikaten AK Parti olarak kendilerine düşen sorumluluğun hakkını verme gayesiyle çalıştıklarını söyledi.

Bugün çok derin ve ağır bir süreci atlattıklarını, atlatmaya çalıştıklarını dile getiren Karaaslan, "Bir salgın sürecini yaşıyoruz. 'Yüzyılda bir insanlığın başına gelir.' denilen bir süreci yaşayan bir nesil olarak bugün onun sıkıntılarını da acılarını da üzüntülerini de yaşıyoruz. Dünya olarak çaba gösteriyoruz. Tıbbın çaresiz kaldığı, çoğu zaman yeni yöntemler denediği, insanlığın bu konuda yeni yaşam alışkanlıkları kazandığı bir dönemden, bir süreçten geçiyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, olacak denilenlerin hızla olduğu, 50 yıl sonra yaşamayı planladıklarının artık bugün yaşandığı bir süreçten geçtiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elbette etkilerini sadece yaşandığı, o ön pik yaptığı anlarda değil, sonradan da hissedeceğimizi bildiğimiz, biri bize söyleseydi, '1,5-2 yıl kadar çocukların okula gitmeyecek, bırak çocukların okula gitmesini, sen evden dışarı çıkamayacaksın, iş yerinin kapılarını açamayacaksın, dünyayla iletişimini keseceksin, anacığının elini öpemeyeceksin, birbirine sarılamayacaksın, konuşmayacaksın, eskisi gibi paylaşamayacaksın, toplanamayacaksın.' dese herhalde derdik ki 'Böyle de bir şey artık komplo teorisi midir, bir Hollywood filmi midir, bu kadarı gerçek olamaz.' dediğimiz bir şeyin bir anda hayatımızın en önemli gerçeğine nasıl dönüştüğüne birlikte şahitlik ettik."

"Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor"

Sürecin devam ettiğinin altını çizen Kararaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Devam ederken bugün onun hayatımıza farklı pencerelerden yansımalarını da hissediyoruz tabii. Üstelik sadece biz değil, bütün dünya hissediyoruz. Dünyayı geçmiş yıllardan bugün farklı kılan bir başka özelliği de artık meselelerin küresel olması ve çözümlerinin de ancak küresel bir iş birliğiyle, toplu bir iş birliğiyle gerçekleşebilecek olması. Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor. Hamdolsun, biz gıda tedarik zincirimizde bir problem yaşamıyoruz bugün. Ekonomik sıkıntı, dünyanın çeşitli ülkelerinde, bütün ülkelerinde, gelişmişlik-gelişmemişlik seviyesine bakmadan bugün süregeliyor ve devam ediyor. "

Karaaslan, Türkiye'nin her alanda büyük devrimleri hayata geçirdiğini vurguladı.

Toplantıda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Muhammet Doğan ve AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin de konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajının da izlendiği eğitim programı yarın sona erecek.

Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor
Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor
Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor
Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor
Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor
Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor
Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor
Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor
Karaaslan: Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor

Araştırma Geliştirme, Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaaslan: "Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda sıkıntılar benzer şekilde yaşanıyor" - Son Dakika
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