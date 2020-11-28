AK Parti'li Karaaslan: "Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Samsun'un tarihi bir güne şahitlik ettiğini dile getirdi.

Şehircilik noktasında projelerin Samsun'u daha ileriye taşıyacağını belirten Karaaslan, "Dünyada ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı bu süreçte bu anlamda Samsun, Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri haline gelecek. Şehirlerimizde insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalar çok daha önce başlamıştı ama Samsun'da da buna şahitlik etmenin gurunu ve onurunu yaşıyoruz." dedi.

Kentsel dönüşümün önemine değinen Karaaslan, "Türkiye'de kentsel dönüşüm 1999 depreminde hepimizin içini acıtan, canını yakan çok acı bir tecrübe ile karşımıza çıkan çok büyük bir problem. Şehirlerimizdeki çarpık yapılaşma ile mücadele yeni ürettiğimiz konut dokusunun kaliteli ve sağlıklı olması kadar sağlıksız konut dokusunun da dönüşümünü içeren geniş kapsamlı bir çalışmayı beraberinde getirmektedir. Bunun için 2012 yılı bir milat. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bedeli her ne olursa olsun' diyerek başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği ile Türkiye'de dönüşüm başladı." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, kentsel dönüşüm çalışmalarının vatandaşların gönüllü iş birliği ile yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm hızlı devam etmektedir. Türkiye'de 1 milyon 400 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Şehirlerimizde kentsel dönüşüm yaşanırken vatandaşlarımızın zihinlerinde de dönüşüm yaşandı. Yani kentsel dönüşümü istememekten öteye geçerek şimdi 'Bizim mahallede, bizim ilçede veya şehirde ne zaman kentsel dönüşüm yapacaksınız?' diye sormaya başladılar. Bu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere bütün ilgili kurumların kaliteli ve vatandaşımızın yaşam standardını yükselten hizmetlerini onlarla buluşturması sayesinde yaşanmış oldu."