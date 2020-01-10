AK Parti'li Karaaslan: "Türkiye düne göre bugün daha güçlü bir dönem yaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan: 'Türkiye düne göre bugün daha güçlü bir dönem yaşıyor' - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan: "Türkiye düne göre bugün daha güçlü bir dönem yaşıyor"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin bugün dünyada daha güçlü bir aktör olduğunu belirterek, "Sadece sorulduğunda fikrini söyleyen Türkiye'den artık sonucu belirleyen Türkiye'ye dönüştük." dedi.

AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin bugün dünyada daha güçlü bir aktör olduğunu belirterek, "Sadece sorulduğunda fikrini söyleyen Türkiye'den artık sonucu belirleyen Türkiye'ye dönüştük." dedi.

Karaaslan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genç ve Kadın Girişimciler Grubu ile yaptığı toplantıda, Samsun'un gelişmesi için en çok girişimcilere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Şehre değer katarken istihdam imkanı oluşturan, ekonomik katkı sağlarken şehrin genelinde büyük başarıya imza atan girişimcilere ihtiyaç olduğunu dile getiren Karaaslan, "Biz ne yaparsak yapalım, insan faktörü işin merkezinde olmayınca yaptığımız vizyon projelerinin anlamı yok ama bunları hayata geçirecek girişimcilerle inşallah şehrimizi gelecekte önemli bir noktaya hep birlikte getireceğiz." diye konuştu.

Karaaslan, Türkiye'nin son dönemde dünya meselelerinde öncü rol üstlendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önemli meseleler ele alınıyor. Bu zor coğrafyada bir taraftan öncü aktör mücadelesini Türkiye en güçlü iradeyle verirken, aynı zamanda üretmeye devam ediyor. Bunu en son Türkiye'nin yerli otomobili ile gördük. Burada üretilen değer sadece Türkiye için değil, küresel bir marka olma hedefiyle bizler için gurur vesilesidir. Bugün Amerika'nın Irak ve İran ile yaşadıkları, Libya'da yaşananlar, küresel meselelerin içinde, hatta tam da merkezindeki Türkiye'nin her yönüyle gelişmesi, belki de hiçbir dönem olmadığı kadar bu dönem daha büyük önem arz etmektedir."

"Türkiye öz güven ruhunu geri kazandı"

Karaaslan, Türkiye'nin öz güven ruhunu geri kazandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu yol, dünya ve Türkiye meselelerine karşı gösterdiği irade, milletin sahip olduğu öz güveni geri kazandırdı. Türkiye, düne göre bugün daha güçlü bir dönem yaşıyor. Türkiye bugün masada güçlü bir aktördür. Sadece sorulduğunda fikrini söyleyen Türkiye'den artık sonucu belirleyen Türkiye'ye dönüştük. O nedenle genelde sağlanan o güçlü iradeyi yerelde de göstermeliyiz."

Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için bugün çok güzel bir ortam olduğunu vurgulayan Karaaslan, "İş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey, güven ve geleceğe dair umuttur. Hızlı üretimle, yerli ve milli üretime değer vererek, girişimcilerin atılımıyla önümüzdeki parlak dönemi birlikte oluşturacağız." dedi.

Karaaslan toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulundu, Samsun İl Kadın Koordinasyon Kurulu üyelerinin açtığı "Çarşı 1919"u gezdi.

Çiğdem Karaaslan, bir hastanede tedavi gören Samsun gazetesi muhabiri Merve İlhan'ı da ziyaret etti, İlhan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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