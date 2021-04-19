AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'nın sanayileşmesi, ekonomi ve istihdama katkı sağlayacak" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Amasya'nın sanayileşmesinin, ilin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin halkı kandırabilmek adına karalama yapmaya ve iftira atmaya devam ederken, kendilerinin onlara hizmetlerle, projelerle, yatırımlarla cevap verdiklerini, vermeye devam edeceklerini anlattı.

Amasya'ya 600 yataklı tam teşekküllü hastane yapımının 2021 yatırım programına girdiğini bildiren Karahocagil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Taşova ilçesinde faaliyete geçecek Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçeye ve Amasya'ya büyük katkı ve istihdam sağlayacağını belirten Karahocagil, "363. OSB'nin kaydını alıyor olması, ülkemiz adına büyük bir gelişmedir." dedi.

Gerek bulunduğu konum gerekse sanayi kuruluşlarına sahip olmasının, Amasya'yı, hem Türkiye hem de yurt dışında geniş bir pazara dönüştürme imkanı vereceğini dile getiren Karahocagil, şunları kaydetti:

"Amasya'nın sanayileşmesi, ilimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacaktır. Geleceğe ve büyük hedeflere doğru ilerleyen Amasya, bu sayede çarpık sanayileşme ve çevre kirliliğini önleyecek, sanayiyi denetim altına alacak ve gelişimini bir plan dahilinde sağlayacaktır. Artık vakit, bu yaşam merkezlerinin yani Organize Sanayi Bölgeleri'nin niteliklerini artırarak Türkiye'yi sanayide daha rekabetçi hale getirme vaktidir. İnşallah kısa sürede de Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi'ni ilimizin ekonomisine kazandıracağız. Bu başarılar, millet ve devlet olarak kenetlenmemiz ve çalışmamız sayesinde olmuştur."