AK Parti'li Karahocagil, buharlaşan ve yok olan bir döviz rezervinin bulunmadığını söyledi - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefetin, Merkez Bankası rezervleri üzerinden ürettiği siyasetin doğru olmadığını belirterek, "Kaybolan, buharlaşan, yok olan bir döviz rezervi yok, tam tersine halkına, vatandaşına, esnafına, sanayicisine harcanan bir rezerv var. Muhalefet, 'çal karayı, at iftirayı, tutmazsa izi kalsın' mantığıyla hareket ediyor." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin 2002 öncesinde, yüksek kamu açığı, yüksek enflasyon, zayıf bankacılık sektörü, kırılgan sanayi altyapısı ve yenilikçi faaliyetlerden mahrum bir reel sektöre sahip olduğunu söyledi.

Hazinenin o dönemdeki durumunu herkesin bildiğini, hakim dinamiklerin, siyasi dalgalanmalarla birleşerek istikrarsız ve sağlıksız ekonomik bir yapıyı besleyip büyüttüğünü ifade eden Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bugün her şeyden önce Türkiye ekonomisi, şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır. Küresel çaptaki krizleri daha az zararla, daha kısa sürede atlatma kabiliyetine kavuşmuştur. Milli gelirimizi döviz kurundaki ekonomik temeli olmayan dalgalanmalara rağmen 238 milyar dolardan 717 milyar dolara yükselttik. Disiplinli maliye politikamızdan taviz vermeyerek, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını 11,1 seviyesinden 3,4'e gerilettik."

Karahocagil, muhalefet partilerinin, "Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların eridiği" iddialarına da tepki gösterdi.

AK Parti hükümetlerinin, göreve geldiği 2002'de, Merkez Bankası rezervinin 27,5 milyar dolar olduğunu, başarılı politikalar sayesinde bu rezervin 2013'te 135 milyar dolara yaklaştığını hatırlatan Karahocagil, "Aynı zamanda IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcumuzu da sıfırladık. Kaybolan, buharlaşan, yok olan bir döviz rezervi yok, tam tersine halkına, vatandaşına, esnafına, sanayicisine harcanan bir rezerv var. Muhalefet, 'çal karayı, at iftirayı, tutmazsa izi kalsın' mantığıyla hareket ediyor. AK Parti'yi de kendileri gibi sanıyor, büyük bir hevesle yalana sarılıyor, ama ellerinde kocaman bir 'edep yahu' kalıyor." diye konuştu.