AK Parti'li Karahocagil, "CHP'nin 16'ncı seçimi de kaybedeceğini" savundu - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "19 yılda 15 seçim, referandum ve yerel seçimde yenilen CHP, elbette 16'ncı seçimde de yani 2023'te de aynı akıbete uğrayacak." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı, Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki belediye başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın ezici çoğunlukla kazanmasının CHP'ye ve Millet İttifakı'na ders olmayacağını söyledi.

"19 yılda 15 seçim, referandum ve yerel seçimde yenilen CHP, elbette 16'ncı seçimde de yani 2023'te de aynı akıbete uğrayacak." diyen Karahocagil, seçimlerde en güzel cevabı milletin verdiğini vurguladı.

Karahocagil, "Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde Cumhur İttifakı yüzde 95, gerisi de yüzde 5; bu gerçek bir seçim, parayla anket yaptıranlara kapak olsun." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde açılışını yaptığı eserlere dikkati çeken Karahocagil, "Temel atmama törenleri yapanlara, metro çalışmalarını toprakla örtenlere karşı her gün temel atma, her gün yeni bir açılış, yeni bir hizmet sunan AK Parti lideri ve hükümetinin halkının gözünde geldiği nokta Afyon Güney beldesindeki seçimde tüm açıklığıyla görülmüştür." ifadesini kullandı.