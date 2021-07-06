AK Parti'li Karahocagil: "Kanal İstanbul projesi bağımsızlığımızın, egemenliğimizin projesi" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Kanal İstanbul projesine, bağımsızlık ve egemenliklerinin projesi olarak baktıklarını belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP iktidarında Kanal İstanbul'u durduracaklarını, şirketlerin paralarını ödemeyeceklerini, Türkiye'ye yatırım yapanların önünü keseceklerini" söylediğini belirtti.

Türkiye'de Adnan Menderes'ten beri yapılan yatırımlara hep karşı çıkıldığını ifade eden Karahocagil, "Başka hangi projeleri durduracaksınız, hangilerine son vereceksiniz, bu listeleri size kim veriyor, hangi mahfillerden emir alıyorsunuz? CHP'li seçmen sizden proje, yatırım beklerken, siz 'yakacağız, yıkacağız, sileceğiz, süpüreceğiz, durduracağız' gibi sanki bu ülkeye düşman birinin diliyle konuşuyorsunuz." dedi.

Karahocagil, Türkiye'nin geleceği mega projelere karşı çıkanların, ya hain ya da tımarhanelik olduğunu ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun, " İstanbul Havalimanı'nı önleyemedik, üçüncü köprüyü önleyemedik bari Kanal İstanbul'u önleyelim" demek istediğini vurgulayan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bir ana muhalefet partisi ve onun lideri Türk halkının faydasına ne yapılacak, onu konuşması, 'Biz daha iyisini yaparız' demesi lazım. Muhalefet partileri, muhalefet yapma adına sadece yalan ve iftira üretiyorlar. CHP'nin tek bir yatırımı, dişe dokunur bir eseri yoktur. Yapılanı durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz Kanal İstanbul projesine bağımsızlığımızın, egemenliğimizin projesi olarak bakıyoruz. Dünyadaki 10 en büyük projenin 6'sı ülkemizde gerçekleşmiştir. Kanal İstanbul dünyanın dikkatini çekmiş, Türk'ün gücü karşısında dünya esas duruşunu göstermiştir. Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu'na bir liste vermişler. Kim verdi, nasıl bir yöntem izleyecekler ibretle takip edeceğiz. Türkiye'nin önceliklerini nasıl hedef alacaklarını göreceğiz."