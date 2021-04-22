AK Parti'li Karahocagil, muhalefetin tarımla ilgili iddialarına cevap verdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefetin tarımla ilgili iddialarına yanıt vererek, iddia edilenin aksine, tarımsal gayrisafi yurt içi hasılanın 2019 yılında 48,9 milyar dolara yükseldiğini, tarımsal destek ödemesinin ise 2021 yılında 24 milyar lira olacağını söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin, Tarım ve Orman Bakanlığı hakkındaki "yalan ve iftiralarına" rakamlarla cevap vereceğini belirterek, muhalefeti yapıcı eleştirilere davet etti.

Muhalefetin "Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılada sürekli düşüş yaşanıyor" iddiasına Karahocagil, "Rakamlar öyle söylemiyor. 2002 yılından beri önemli artışlar sağlandı. 2002 yılında tarımsal gayrisafi yurt içi hasıla 24 milyar dolar olurken, 2019 yılında bu miktar yüzde 104 artışla 48,9 milyar dolara yükselmiştir. 2019 yılı itibarıyla Türkiye, Fransa'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan, İsrail'den önde bir seyir izlemektedir." diye karşılık verdi.

Türkiye'nin, 205 ülkeye tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Karahocagil, 2020 yılında 5,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini anımsattı.

Muhalefetin "Üreticiye yeterli destek verilmiyor" iddiasına ilişkin ise Karahocagil, "2002'de üreticiye 1,8 milyar lira destek verilmişken, 2018 yılında 16,1 milyar lira destek vermişiz. İnşallah 2021 yılında bu destekleme 24 milyar lira olacaktır. 13 kattan daha fazla artırmışız." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Karahocagil, 21 ürünün, uygun yetiştirildiği havzalarda destekleme kapsamına alındığına işaret ederek, "2002'de bitkisel üretimde 5 ürüne prim desteği verilirken, 2010'dan itibaren 17 ürüne, 2019 yılı destekleme kararnamesi ile 12 yeni destekleme kalemi ekledik." dedi.

2002-2020 döneminde hayvancılık destekleme ödemelerinde 94 kat artış sağlandığının altını çizen Karahocagil, "Bu rakamları gören muhalefet, iktidar olmayı ister mi? Tarih sahnesinden tamamen silinmeme adına yalan, dolan, iftirayla muhalefette kalma, yan gelip yatma adına gün geçirmeyi daha uygun görüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.