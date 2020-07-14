AK Parti'li Karayel: "Ayasofya'nın açılmasıyla 86 yıllık hasret son buldu" - Son Dakika

AK Parti'li Karayel: "Ayasofya'nın açılmasıyla 86 yıllık hasret son buldu"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla 86 yıllık hasretin sona erdiğini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla 86 yıllık hasretin sona erdiğini söyledi.

Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

Karayel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya'nın inşa edildiği tarihten beri 15 asır, 1930'larda kapatılana kadar ibadethane olarak kullanıldığını söyledi.

Ayasofya'nın İstanbul'un fethiyle 500 yıl boyunca cami olarak hizmet verdiğini belirten Karayel, "Osmanlı'nın kültürel mirasa gösterdiği saygının büyük bir örneği de Ayasofya'dır." dedi.

Karayel, Orta Çağ Avrupası'nın Endülüs'te camileri yakıp yıktığı anlayışın aksine kılıç hakkı ile alınan Ayasofya'nın cami yapılması esnasında ve sonrasında geçen yüz yıllar boyunca korunduğunu aktardı.

Ayasofya'nın 1934'ten bugüne manevi boyutundan kopartılıp sadece sanatsal bir yapı ve müze olarak görülmesinin milleti müteessir ettiğini dile getiren Karayel, " Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmek için o günlerde duyduğu derin arzuyu 86 yıldır milletimiz Ayasofya'yı tekrar cami olarak görmek için duymuş ve 'zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diyerek' senelerce mücadelesini vermiştir. 2 Temmuz 2020 tarihli Danıştay 10. Dairesi ve 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile 86 yıllık hasret son buldu." diye konuştu.

Karayel, Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsızlık duyanların olduğunu, taşlaşmış yüreklerin Ayasofya'nın dirilişine sevinmesinin de beklenemeyeceğini söyledi.

Karayel, insanların kutsal mekanlarında inandığı şekilde ibadet edebilmesinden yana olduklarını vurgulayarak, Ayasofya'nın asli hüviyetine döndürülmesini sağlayan herkese şükranlarını sunduğunu belirtti. Karayel, "Peygamberimizin işareti, Fatih'in emaneti, büyük Türkiye'nin alameti Ayasofya Cami hayırlı olsun." dedi.

AK Parti, Ayasofya, Kayseri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:45 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karayel: 'Ayasofya'nın açılmasıyla 86 yıllık hasret son buldu' - Son Dakika

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
20:42
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 02:04:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Karayel: "Ayasofya'nın açılmasıyla 86 yıllık hasret son buldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]