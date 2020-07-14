AK Parti'li Karayel: "Ayasofya'nın açılmasıyla 86 yıllık hasret son buldu" - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla 86 yıllık hasretin sona erdiğini söyledi.

Karayel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya'nın inşa edildiği tarihten beri 15 asır, 1930'larda kapatılana kadar ibadethane olarak kullanıldığını söyledi.

Ayasofya'nın İstanbul'un fethiyle 500 yıl boyunca cami olarak hizmet verdiğini belirten Karayel, "Osmanlı'nın kültürel mirasa gösterdiği saygının büyük bir örneği de Ayasofya'dır." dedi.

Karayel, Orta Çağ Avrupası'nın Endülüs'te camileri yakıp yıktığı anlayışın aksine kılıç hakkı ile alınan Ayasofya'nın cami yapılması esnasında ve sonrasında geçen yüz yıllar boyunca korunduğunu aktardı.

Ayasofya'nın 1934'ten bugüne manevi boyutundan kopartılıp sadece sanatsal bir yapı ve müze olarak görülmesinin milleti müteessir ettiğini dile getiren Karayel, " Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmek için o günlerde duyduğu derin arzuyu 86 yıldır milletimiz Ayasofya'yı tekrar cami olarak görmek için duymuş ve 'zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diyerek' senelerce mücadelesini vermiştir. 2 Temmuz 2020 tarihli Danıştay 10. Dairesi ve 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile 86 yıllık hasret son buldu." diye konuştu.

Karayel, Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsızlık duyanların olduğunu, taşlaşmış yüreklerin Ayasofya'nın dirilişine sevinmesinin de beklenemeyeceğini söyledi.

Karayel, insanların kutsal mekanlarında inandığı şekilde ibadet edebilmesinden yana olduklarını vurgulayarak, Ayasofya'nın asli hüviyetine döndürülmesini sağlayan herkese şükranlarını sunduğunu belirtti. Karayel, "Peygamberimizin işareti, Fatih'in emaneti, büyük Türkiye'nin alameti Ayasofya Cami hayırlı olsun." dedi.