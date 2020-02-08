AK Parti'li Karayel'den YPG/PKK'lı teröristleri ağırlayan Avrupa Parlamentosuna tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosunda (AP) YPG/ PKK'lı teröristlerin katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine ilişkin, "Kırmızı bültenle aranan teröristlerin Avrupa Parlamentosu çatısı altında konuşmasına ve program yapmasına müsaade edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ettik." dedi.

Partisinin nöbetçi vekil uygulaması kapsamında AK Parti Kayseri İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karayel, AP'de yapılan sözde konferansın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AP'de PKK propagandasının yapılmaya çalışıldığını, bunun kabul edilebilir olmadığının altını çizen Karayel, şunları kaydetti:

"Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ne kadar büyük tehlike olduğunu muhataplarımıza defaatle iletiyoruz. PKK'nın Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanındığını bir kez daha onlara ifade ettik. Kırmızı bültenle aranan teröristlerin Avrupa Parlamentosu çatısı altında konuşmasına ve program yapmasına müsaade edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ettik.

PKK'nın Avrupa genelinde yapmış olduğu saldırıları da hatırlatarak aslında koyunlarında yılan beslediklerini ifade ettik."

"Avrupa ülkeleri, önümüzdeki yıllarda terör sorunuyla yüzleşecektir"

Karayel, Avrupa ülkelerinin bazılarının terör örgütlerine hamilik yapmaya devam ettiğine dikkat çekti.

" Türkiye, PKK ve terör problemini çözdüğünde Avrupa'nın bu problemle yeni uğraşmaya başlayacağını kendilerine ifade ettik." diyen Karayel, şunları söyledi:

"Senin teröristin, benim teröristim' ayrımı yapmadan teröre karşı dik ve ciddi duruşu Avrupa'dan bekliyoruz. Bunu da muhataplarımıza ilettik. Çeşitli Avrupa ülkelerinde PKK, PYD, YPG, FETÖ gibi Türkiye'ye düşmanlık eden bütün terör örgütlerine karşı müsamahakar tavırları da dile getirmiş olduk."

"Cezalandırılmasını bekliyoruz"

AP Genel Kurulunda ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına da tepki gösteren Karayel, bu hareketleri hiçbir şekilde tasvip etmeyeceklerini muhataplarına ilettiklerini belirtti.

Karayel, ırkçı parlamenterin bir an önce cezalandırılması gerektiğini dile getirerek, "Türk bayrağının yırtılmasıyla ilgili Karma Parlamento Komisyon Başkanı olarak muhataplarıma ve Avrupa Parlamentosu başkanına mektup yazdım. Yunan parlamenterin cezalandırılmasını beklediğimizi ilettim." ifadelerini kullandı.

Yapılan bu çirkin hareketle Türk milletinin tahrik edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk bayrağı, Türk insanının namusu ve şerefidir. Türk bayrağını korumak için neler yaptığımızı görmek isteyen varsa tarihimize dönüp baksın. En sert tepkiyi Türkiye olarak gösteriyoruz. Saldırıyı yapanların şov ve reklam yapmasına da müsaade etmemek son derece önemli. Bunların gayesi bu. Bu parlamenter kendi reklamını Türkiye üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu alçak saldırıyı kesinlikle kabul etmiyoruz. Türk bayrağı, Türk milletinin kırmızı çizgisinin ötesidir. Ona hiçbir şekilde kimse el uzatmasın. Uzatanların başına ne geldiğini görmek isteyenler çok yakında Kıbrıs'a da bakabilirler."

Karayel, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözlerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine de herkesi iddialarını ispata davet ettiklerini belirterek, "Aksi halde müfteri olduklarını bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ülkede FETÖ ile mücadeleyi en başarılı yapan ve dik duran parti AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımızın FETÖ'yle mücadele konusundaki duruşu da herkese örnek olmalıdır. Elinde belge olan herkesi belgelerini açıklamaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.