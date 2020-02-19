AK Parti'li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü - Son Dakika

AK Parti'li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

AK Parti'li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.


AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı buldu. İrfan Kartal, gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanına Van'la alakalı bir dosya takdim etti. İrfan Kartal, özellikle Van çevreyolu, yeni stadyum ve baraj konularında projelerin başlatılması ve başlanan projelerin bir an önce bitirilmesi hususunu dile getirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gerekli desteği alan İrfan Kartal, tüm projelerin takipçisi olacaklarını belirtti. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
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