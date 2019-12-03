AK Parti'li Kartal'dan 'Engelliler Günü' mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Van Milletvekili İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, "Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın hakları, topluma kazandırılması ve yaşadığı sorunlara toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir gündür. Bilmenizi isterim ki bugün, sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak ülkemiz ve şehrimiz genelinde engelli vatandaşlarımıza sağlık, eğitim, istihdam ve evde bakım gibi temel hizmetlerin sunumunda önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görevlerden biri, engelli bireylerimizin herhangi bir ayırıma maruz kalmadan yaşam kalitelerini artırmak ve onların toplumla bütünleşmelerine yardımcı olmaktır. Engelli vatandaşlarımız da kendilerine samimiyetle el uzatıldığında, uygun imkanlar sağlandığında spordan sanata, yönetimden ticarete kadar hayatın her alanında büyük başarılara imza atabileceklerini göstermişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - VAN