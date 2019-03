AK Parti'li Kartal'dan Ev Ziyaretleri

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, seçim çalışmaları kapsamında Edremit ilçesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kalmasına rağmen çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kırsal mahallelerden esnaf ziyaretine kadar durmadan her kesimden vatandaşı kucaklayan İrfan Kartal, bir yandan da hemşehrilerini evlerinde ziyaret edip sıcak çaylarını içiyor.



AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı ile birlikte Edremit'te birçok aileyi evinde ziyaret eden ve hayır dualarıyla desteklerini alan İrfan Kartal, "Sadece bugün değil her zaman halkımızın yanındayız. Her zaman halkımızla iç içeyiz" dedi.



Misafirperver karşılamalarından ötürü kapılarını çaldığı her aileye ayrı ayrı teşekkür eden Kartal, 31 Mart'ta Edremit'te zafere ulaşacaklarını söyledi. - VAN

