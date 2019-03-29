Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kartal'dan Ev Ziyaretleri

AK Parti'li Kartal'dan Ev Ziyaretleri

51 dakika önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, seçim çalışmaları kapsamında Edremit ilçesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti'li Kartal'dan Ev Ziyaretleri, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, seçim çalışmaları kapsamında Edremit ilçesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kalmasına rağmen çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kırsal mahallelerden esnaf ziyaretine kadar durmadan her kesimden vatandaşı kucaklayan İrfan Kartal, bir yandan da hemşehrilerini evlerinde ziyaret edip sıcak çaylarını içiyor.

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı ile birlikte Edremit'te birçok aileyi evinde ziyaret eden ve hayır dualarıyla desteklerini alan İrfan Kartal, "Sadece bugün değil her zaman halkımızın yanındayız. Her zaman halkımızla iç içeyiz" dedi.

Misafirperver karşılamalarından ötürü kapılarını çaldığı her aileye ayrı ayrı teşekkür eden Kartal, 31 Mart'ta Edremit'te zafere ulaşacaklarını söyledi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden Açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi İstanbul İçin Yapılan Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç! Fark Yüzde 1'in Altında Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kartal'dan Ev Ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]