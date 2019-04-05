Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kartal'dan 'Hayırlı Olsun' Ziyaretleri

AK Parti'li Kartal'dan 'Hayırlı Olsun' Ziyaretleri

47 dakika önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 31 Mart seçimlerinde ak belediyecilikle buluşan Gevaş, Çatak, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti'li Kartal'dan 'Hayırlı Olsun' Ziyaretleri, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 31 Mart seçimlerinde ak belediyecilikle buluşan Gevaş, Çatak, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, beraberindeki partililerle ilçeleri ziyaret ederek hem 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu, hem de vatandaşlarla kucaklaşıp teşekkür etti. Ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kartal; Gevaş, Bahçesaray, Çatak ve Gürpınarlı vatandaşların kendilerine ve belediye başkanlarına büyük bir sorumluluk yüklediklerini, bu sorumluluk ve güveni 5 yıl boyunca en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. İlçeleri her anlamda daha ileriye taşımak için çalışacaklarını vurgulayan Kartal, seçim sonuçlarının tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: İHA

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