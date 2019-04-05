AK Parti'li Kartal'dan 'Hayırlı Olsun' Ziyaretleri
47 dakika önce
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 31 Mart seçimlerinde ak belediyecilikle buluşan Gevaş, Çatak, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerini ziyaret etti.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
, 31 Mart seçimlerinde ak belediyecilikle buluşan Gevaş
, Çatak
, Bahçesaray
ve Gürpınar
ilçelerini ziyaret etti.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, beraberindeki partililerle ilçeleri ziyaret ederek hem 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu, hem de vatandaşlarla kucaklaşıp teşekkür etti. Ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kartal; Gevaş, Bahçesaray, Çatak ve Gürpınarlı vatandaşların kendilerine ve belediye başkanlarına büyük bir sorumluluk yüklediklerini, bu sorumluluk ve güveni 5 yıl boyunca en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. İlçeleri her anlamda daha ileriye taşımak için çalışacaklarını vurgulayan Kartal, seçim sonuçlarının tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. - VAN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: İHA
Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti
İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum
AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!
YSK Yalova'da Oyların Yeniden Sayımını Reddederek Sonuçlara Son Noktayı Koydu