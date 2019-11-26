Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Kartal'dan Van ve Hakkari'ye ziyaret - Son Dakika
AK Parti'li Kartal'dan Van ve Hakkari'ye ziyaret
6 saat önce
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van ve Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:13 Kaynak: İHA
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van ve Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Meclis çalışmalarından fırsat buldukça Van'a gelip hemşehrileriyle kucaklaşan İrfan Kartal, bu hafta sonu da kente geldi. Van'da cuma ve cumartesi günleri çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kartal, daha sonra Hakkari'ye geçerek orada da bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek istişarelerde bulundu. İrfan Kartal, yanına gelen herkesle birebir ilgilenerek, teker teker dinleyip; talep, istek ve düşüncelerini not aldı.
Hafta sonunu iki ilde geçiren Kartal meclis çalışmalarına devam etmek üzere tekrar Ankara'ya döndü. - VAN
"İyilik Isıtır" kampanyasına Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu'dan anlamlı destek "Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araç kaza yaptı: Yaya olarak kaçan üç kişi aranıyor AK Parti yasa teklifi hazırladı: Askeri gazino ve sosyal tesislerin özel şirketlere kiralanması gündemde Davutoğlu'nun partileşme çabalarında son dönemece girildi: Yeneroğlu A Takımı'nda olacak mı?