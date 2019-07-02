Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle bir araya geldi
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AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle bir araya geldi

19 dakika önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'da hemşehrileriyle bir araya geldi.

AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle bir araya geldi, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'da hemşehrileriyle bir araya geldi.

İstanbul seçimlerinin ardından Van'a gelen İrfan Kartal, kentte çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Van'a kazandırılan yeni yatırımlarla alakalı bir takım incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Kartal, ziyaretinin ardından meclis çalışmalarına devam etmek üzere Ankara'ya döndü. - VAN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
AK Parti, Kartal, Van, Politika
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