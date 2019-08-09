Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle kucaklaştı
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AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle kucaklaştı

2 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle memleketi Van'a gelerek hemşehrileriyle kucaklaşmaya başladı.

AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle kucaklaştı, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesiyle memleketi Van'a gelerek hemşehrileriyle kucaklaşmaya başladı.

Ankara'daki çalışmalarının yanı sıra kendisini ziyarete gelen hemşehrileriyle yakından ilgilenen Kartal, meclisin tatile girmesiyle seçim bölgesi Van'a geldi. Van'da çeşitli programlar çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hasret gideren Kartal, 7'den 70 herkesle ilgilenerek, yanına gelenlerin talebini dinleyerek yardımcı olmaya çalışıyor.

Kartal, Van'daki bazı kamu kurum ve kuruluşlarını da ziyaret ederek, bilgiler alıyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
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