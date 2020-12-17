AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir" - Son Dakika

AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir"

17.12.2020 14:24
AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, bundan 20 sene önce silah almak için Batılı devletlerin kapısında sırada bekleyen Türkiye'nin şimdi savunma sanayisinde her türlü ihtiyacını karşıladığını ve daha da önemlisi üretimini yapmış olduğu birçok ekipmanı ihraç ettiğini söyledi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, bundan 20 sene önce silah almak için Batılı devletlerin kapısında sırada bekleyen Türkiye'nin şimdi savunma sanayisinde her türlü ihtiyacını karşıladığını ve daha da önemlisi üretimini yapmış olduğu birçok ekipmanı ihraç ettiğini söyledi.

TBMM'de görüşülen 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifinin 11. Maddesi üzerine söz alan İrfan Kartal, savunma sanayisinin bir ülkenin geleceğe emin adımlarla yürümesinin önünü açan en önemli hususlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Kartal, "Ülkemiz şanlı tarihinin gereği olarak güçlü ve her alanda tam bağımsız olmak durumundadır. Partimiz kurulduğu günden bu yana tüm hükümetlerimiz bu düşünce ile emin adımlar atmışlardır. Bundan 20 sene önce silah almak için Batılı devletlerin kapısında sırada bekleyen Türkiye, şimdi savunma sanayisinde her türlü ihtiyacını karşılamakta ve daha da önemlisi üretimini yapmış olduğu birçok ekipmanı ihraç etmektedir. Bunun en önemli örneği de İHA'larımız ve SİHA'larımızdır. Ülkemiz başta Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler olmak üzere birçok devlete İHA ve SİHA ihraç etmektedir. Kardeş ülke Azerbaycan, İHA ve SİHA'larımızın da desteği ile büyük bir zafer elde etmiştir. Buradan tekrar Azerbaycan yönetiminin ve halkının şanlı zaferini kutluyorum. İşte biz bu yüzden büyük ve güçlü Türkiye'yiz diyoruz. Ülkemiz savunma sanayisinde şahlanmasının yanı sıra birçok alanda günden güne güçlenmektedir" dedi.

"Seçim bölgem olan Van'ımızda 2002 yılından bugüne sosyal devlet anlayışımızın karşılığını almış bulunmaktayız" diyen Kartal, şöyle devam etti:

"2011 Van depremi sonrasında hükümetimizin sonsuz destekleri ile yeniden Van'ımızı inşa ettik. Bununla beraber özellikle geçirdiğimiz korona virüs pandemi sürecinde sağlık ve sosyal destek kapsamında hükümetimizin sağlam temeller üzerine dayandığını görmüş olduk. Biz bugün güçlü Türkiye olmasaydık, tarihin bir kez daha tekerrürüne şahit olacaktık. Görüşmelerini gerçekleştirmiş olduğumuz 2021 yılı bütçesi için muhalefet partileri 'savaş bütçesi, saray bütçesi' gibi ifadeler kullanmaktadırlar. Ancak bilsinler ki bu bütçe temsilde adaletin yönetimde istikrarın olduğu milletin bütçesidir."

15 Temmuz gecesinde milletçe gösterilen kararlı duruş sayesinde pusuda bekleyen birçok devletin hevesinin kursağında bırakıldığını söyleyen Kartal, "1960 İhtilali, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat'ı ve 12 Mart'ı yaşayan birisi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile 2002 yılından bu yana tüm vesayetler son bulmuş ve demokrasi rüzgarı dalga dalga tüm ülkemizde esmiştir. Bizler de geçmişte yaşadığımız bu acı olayların tekrarını bir kez daha yaşamak zorunda kalmadık. Liderimizin kararlılığı ve dik duruşu olmasaydı geçmişte yaşadığımız olayların bir tekrarını daha 15 Temmuz gecesi yaşayacaktık. Ancak bu karanlık gecede Cumhurbaşkanımızın dik duruşundan aldığımız güç ile milletimiz tankların önüne yattı ve o gece darbecileri büyük bir bozguna uğrattı. O karanlık gecede hain güçler, hedefledikleri girişimde başarılı olmuş olsalardı Emperyalist devletler ellerindeki liste ile ülkemize müdahaleye ilk andan itibaren başlayacaklardı. İşte biz büyük ve güçlü Türkiye olmasaydık o karanlık gecede tarih tekerrür edecekti. O gece milletçe göstermiş olduğumuz kararlı duruş, pusuda bekleyen birçok devletin hevesini kursağında bıraktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde korkmadan, yorulmadan, hiç durmadan milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz ve her geçen gün daha güçlü ve büyük Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizler daima milletimiz ile birlik olmaya, dertlerini dinlemeye ve dertlerine derman olacak hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlarken, 2021 yılı bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyor,

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum" dedi. - VAN

AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir
AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir
AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir
AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir

İrfan Kartal, AK Parti, Türkiye, Kartal, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir' - Son Dakika


Son Dakika

Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Club Olimpia kaptanı Jerry Bengston maça maskeyle çıktı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi
Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek Vedat Muriqi yeniden sakatlandı ve 1 ay forma giyemeyecek         
14:25
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı İranlı muhalif Habib Chaab'ın İstanbul'dan Tahran'a kaçırılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:15
Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı Dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı: Hepimiz çok korktuk, çocuklar da vardı         
12:54
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:39:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Kartal: Ülkemiz birçok alanda günden güne güçlenmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei