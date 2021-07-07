Üye Girişi
AK Parti'li Katırcıoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Katırcıoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması

07.07.2021 18:04
AK Parti'li Katırcıoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması, System.String[]

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'na ilişkin, "Çocukları kaçırıp savaşmaya zorlayan terör örgütü PKK ve uzantılarına milyonlarca dolar yardımda bulunan ABD, Türkiye'ye yönelik...

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'na ilişkin, "Çocukları kaçırıp savaşmaya zorlayan terör örgütü PKK ve uzantılarına milyonlarca dolar yardımda bulunan ABD, Türkiye'ye yönelik 'çamur at izi kalsın' politikaları ile başta çocuk haklarında olmak üzere ikiyüzlülüğünü dünyaya bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW), 2014'te hazırladığı "Kürt Yönetimi Altında: Suriye'de PYD tarafından Yönetilen Bölgelerdeki Hak İhlalleri" başlıklı rapora değinen Katırcıoğlu, raporda, terör örgütü PYD/PKK'nın askeri amaçlar için 18 yaş altındaki çocukları kullandığı bilgisinin paylaşıldığını aktardı.

BM'nin Haziran 2019'daki "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" başlıklı raporunda ise 313 çocuğun YPG/PKK tarafından kullanıldığı, çocukların yüzde 40'ının kızlardan oluştuğunun belirtildiğini ifade eden Katırcıoğlu, raporda, bu kız çocuklarından 20'sinin 15 yaşından küçük olduğunun vurgulandığını söyledi.

Katırcıoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan başka bir raporda, 2018'de çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuğun öldürüldüğünün ya da yaralandığının açıklandığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporuna göre, Suriye'nin kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütünün kurduğu iki kamptan bahsedildiğini aktaran Katırcıoğlu, "Bu kamplar, 9 ila 14 yaşındaki çocuklarla sözde çocuk taburu oluşturmaya yönelik. Bu kamplar için şehirde tutunma faaliyetine yönelik 650 çocuk kaçırıldı ve ne yazık ki 29'u öldü." dedi.

"Bölücü terör örgütü kaçırdığı, zorla alıkoyduğu çocukları terör kamplarında topluyor"

Özellikle yetim, öksüz, yoksul ve gariban çocukların hedef seçildiğine işaret eden Katırcıoğlu, "Bölücü terör örgütü, kaçırdığı, zorla alıkoyduğu çocukları terör kamplarında topluyor, uyuşturucuya alıştırıyor, uyuşturucu ticaretinde kullanıyor, çocuklara baskı ve şiddet uygulayıp taciz ve tecavüz ediyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir raporda da "Beritan Sela" isimli terör örgütünün sözde yöneticisinin, 17-18 yaşındaki çok genç kişileri alıp eğittiklerini, 18 yaşına gelince cepheye sürdüklerini söylediğini aktaran Katırcıoğlu, "Çocukları; hızlı öğrenmeleri, kullanmaya ve yönlendirmeye açık olmaları, kanlı eylemde kullanmaya yatkın olmaları, firar etme eğilimlerinin daha az olması, üst düzey yöneticiler için tehdit oluşturmamaları ve Türkiye'yi siyasi, ahlaki ve vicdani olarak zora sokmada propaganda açısından kullanmaya çok uygun olmalarından dolayı kullandıklarını ifade ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içinde olduklarını dile getiren Katırcıoğlu, bölücü terör örgütü tarafından son iki yılda 18 yaşından küçük 88'i kız, 316 çocuğun kaçırıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda, Türkiye'yi Suriye'de muhalif bir grubu desteklemekle suçladığını ve bu grubun çocuk asker yetiştirdiği iddiasında bulunduğunu hatırlatan Katırcıoğlu, " Beyaz Saray, bölücü terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyan bu raporların varlığına rağmen NATO üyesi Türkiye'yi 'çocuk savaşçı kullanan ülkeler' listesine ekledi ve gerekçe olarak 'Ankara'nın destek verdiği Suriyeli grupları' gösterdi. Türkiye'yi asılsız ithamlarla suçlayan Biden yönetimi, bu kararla Türkiye'yi askeri silah ve mühimmatlar konusunda kısıtlamalara tabi tutmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

"Bizleri kendi kanlı ve kirli geçmişlerine benzetmek istiyorlar"

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye, savunma bütçesinden hibe edilmek üzere yıllık 300 milyon dolar ödenek ayırdığını, 33 bin tır silah yolladığını anımsatan Katırcıoğlu, "Çocukları kaçırıp savaşmaya zorlayan terör örgütü PKK ve uzantılarına milyonlarca dolar yardımda bulunan ABD, Türkiye'ye yönelik 'çamur at izi kalsın' politikaları ile başta çocuk haklarında olmak üzere ikiyüzlülüğünü dünyaya bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

UNİCEF'in raporuna göre, Suriye'de 10 yılda 12 binden fazla çocuğun öldüğünü aktaran Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Külfet paylaşımı sözü verip sözlerini tutmayan Batı'ya rağmen Türkiye, 5 milyona varan Suriyeliyi 10 yıldan beri misafir olarak ağırlıyor. Ülkemizde doğan Suriyeli çocuk sayısı 500 bini geçmiş ve yüzde 50'si çocuk olan sığınmacılara Türkiye, 10 yıldır kendi çocukları ile birlikte eğitim veriyor. 10 binleri geçen sayıda çocuğun kaybolduğu, akıbetinden haber alınamadığı bir Avrupa varken, Akdeniz adeta yüzen tabut gibiyken bize insanlık dersi vermek ne ABD'nin ne de Batı'nın haddine değildir. Bizleri kendi kanlı ve kirli geçmişlerine benzetmek istiyorlar. Türkiye'yi terörle mücadelede köşeye sıkıştırma emelleri boşa çıkacaktır. Türk milleti ve devletinin tarihinin hiçbir döneminde böyle kirli bir eylemi olmamış ve olmayacaktır. Türkiye'nin sicili tertemizdir. Biden'ın, başkan adaylığı sürecinde, 'Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz' dediğini de unutmuş değiliz. Biden, PYD/PKK ve FETÖ ağzıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşüreceğini zannediyorsa boşuna hayal kurmasın. Cumhurbaşkanımızın arkasında millet, Türkiye var."

Tam Gemi Şok Denemeleri, AK Parti, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Katırcıoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı 01:02 EURO 2020'de hayrete düşüren istatistik! 11 futbolcu kendi kalesine gol attı Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi 23:48 Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı 23:21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı
Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz 22:07 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Akbank 21:41 Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı Koronavirüs geçirenlere 2. doz hakkı verildi, randevular açıldı         
01:04
EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde Danimarka'yı eleyen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu         
00:34
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı 4. Yargı Paketi'nin birinci bölümü TBMM'de kabul edildi! Boşandığı eşine eziyet eden asıl şimdi yandı         
22:24
Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu         
22:06
16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü         
21:37
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 01:32:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Katırcıoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement