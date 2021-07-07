AK Parti'li Katırcıoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'na ilişkin, "Çocukları kaçırıp savaşmaya zorlayan terör örgütü PKK ve uzantılarına milyonlarca dolar yardımda bulunan ABD, Türkiye'ye yönelik 'çamur at izi kalsın' politikaları ile başta çocuk haklarında olmak üzere ikiyüzlülüğünü dünyaya bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW), 2014'te hazırladığı "Kürt Yönetimi Altında: Suriye'de PYD tarafından Yönetilen Bölgelerdeki Hak İhlalleri" başlıklı rapora değinen Katırcıoğlu, raporda, terör örgütü PYD/PKK'nın askeri amaçlar için 18 yaş altındaki çocukları kullandığı bilgisinin paylaşıldığını aktardı.

BM'nin Haziran 2019'daki "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" başlıklı raporunda ise 313 çocuğun YPG/PKK tarafından kullanıldığı, çocukların yüzde 40'ının kızlardan oluştuğunun belirtildiğini ifade eden Katırcıoğlu, raporda, bu kız çocuklarından 20'sinin 15 yaşından küçük olduğunun vurgulandığını söyledi.

Katırcıoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan başka bir raporda, 2018'de çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuğun öldürüldüğünün ya da yaralandığının açıklandığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporuna göre, Suriye'nin kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütünün kurduğu iki kamptan bahsedildiğini aktaran Katırcıoğlu, "Bu kamplar, 9 ila 14 yaşındaki çocuklarla sözde çocuk taburu oluşturmaya yönelik. Bu kamplar için şehirde tutunma faaliyetine yönelik 650 çocuk kaçırıldı ve ne yazık ki 29'u öldü." dedi.

"Bölücü terör örgütü kaçırdığı, zorla alıkoyduğu çocukları terör kamplarında topluyor"

Özellikle yetim, öksüz, yoksul ve gariban çocukların hedef seçildiğine işaret eden Katırcıoğlu, "Bölücü terör örgütü, kaçırdığı, zorla alıkoyduğu çocukları terör kamplarında topluyor, uyuşturucuya alıştırıyor, uyuşturucu ticaretinde kullanıyor, çocuklara baskı ve şiddet uygulayıp taciz ve tecavüz ediyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir raporda da "Beritan Sela" isimli terör örgütünün sözde yöneticisinin, 17-18 yaşındaki çok genç kişileri alıp eğittiklerini, 18 yaşına gelince cepheye sürdüklerini söylediğini aktaran Katırcıoğlu, "Çocukları; hızlı öğrenmeleri, kullanmaya ve yönlendirmeye açık olmaları, kanlı eylemde kullanmaya yatkın olmaları, firar etme eğilimlerinin daha az olması, üst düzey yöneticiler için tehdit oluşturmamaları ve Türkiye'yi siyasi, ahlaki ve vicdani olarak zora sokmada propaganda açısından kullanmaya çok uygun olmalarından dolayı kullandıklarını ifade ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içinde olduklarını dile getiren Katırcıoğlu, bölücü terör örgütü tarafından son iki yılda 18 yaşından küçük 88'i kız, 316 çocuğun kaçırıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda, Türkiye'yi Suriye'de muhalif bir grubu desteklemekle suçladığını ve bu grubun çocuk asker yetiştirdiği iddiasında bulunduğunu hatırlatan Katırcıoğlu, " Beyaz Saray, bölücü terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyan bu raporların varlığına rağmen NATO üyesi Türkiye'yi 'çocuk savaşçı kullanan ülkeler' listesine ekledi ve gerekçe olarak 'Ankara'nın destek verdiği Suriyeli grupları' gösterdi. Türkiye'yi asılsız ithamlarla suçlayan Biden yönetimi, bu kararla Türkiye'yi askeri silah ve mühimmatlar konusunda kısıtlamalara tabi tutmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

"Bizleri kendi kanlı ve kirli geçmişlerine benzetmek istiyorlar"

ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye, savunma bütçesinden hibe edilmek üzere yıllık 300 milyon dolar ödenek ayırdığını, 33 bin tır silah yolladığını anımsatan Katırcıoğlu, "Çocukları kaçırıp savaşmaya zorlayan terör örgütü PKK ve uzantılarına milyonlarca dolar yardımda bulunan ABD, Türkiye'ye yönelik 'çamur at izi kalsın' politikaları ile başta çocuk haklarında olmak üzere ikiyüzlülüğünü dünyaya bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

UNİCEF'in raporuna göre, Suriye'de 10 yılda 12 binden fazla çocuğun öldüğünü aktaran Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Külfet paylaşımı sözü verip sözlerini tutmayan Batı'ya rağmen Türkiye, 5 milyona varan Suriyeliyi 10 yıldan beri misafir olarak ağırlıyor. Ülkemizde doğan Suriyeli çocuk sayısı 500 bini geçmiş ve yüzde 50'si çocuk olan sığınmacılara Türkiye, 10 yıldır kendi çocukları ile birlikte eğitim veriyor. 10 binleri geçen sayıda çocuğun kaybolduğu, akıbetinden haber alınamadığı bir Avrupa varken, Akdeniz adeta yüzen tabut gibiyken bize insanlık dersi vermek ne ABD'nin ne de Batı'nın haddine değildir. Bizleri kendi kanlı ve kirli geçmişlerine benzetmek istiyorlar. Türkiye'yi terörle mücadelede köşeye sıkıştırma emelleri boşa çıkacaktır. Türk milleti ve devletinin tarihinin hiçbir döneminde böyle kirli bir eylemi olmamış ve olmayacaktır. Türkiye'nin sicili tertemizdir. Biden'ın, başkan adaylığı sürecinde, 'Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz' dediğini de unutmuş değiliz. Biden, PYD/PKK ve FETÖ ağzıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşüreceğini zannediyorsa boşuna hayal kurmasın. Cumhurbaşkanımızın arkasında millet, Türkiye var."