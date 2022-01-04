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AK Parti'li Kavuncu: "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin" - Son Dakika

AK Parti'li Kavuncu: "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin"

04.01.2022 15:47
AK Parti'li Kavuncu: "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin"

- AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin.

- AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Belki o zaman milletle gerçek manada barışarak helalleşme imkanı bulur, iktidar olma hayalleri kurabilirsiniz" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 4-6 yaş çocuklara Kur'an eğitimi verilmesine yönelik, "Orta Çağ zihniyetine yönelmek" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Kavuncu, "Tamamen tek parti, milli şeflik ve 28 Şubat dönemlerini hortlatma girişimi olan bu sözler, CHP'nin son günlerde, ülkemizde muhafazakar kesimin oyunu alabilmek için yaptığı şirinliklerde ne kadar samimiyetsiz olduğunu göstermiştir. Üstelik son günlerde iktidara çok yakın olduklarına kendilerini epeyce inandırmışken, Özgür Özel'in bu açıklaması, parti içinde de 'bir çuval inciri berbat ettiği şeklinde' karşılanmış olmalıdır" dedi.

"Bu ülkede 24 yıl boyunca Kur'an okumak, Allah demek yasaklandı"

Milletvekili Kavuncu, "Müslüman bir ülkede 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmeyi, ortaçağ zihniyeti olarak gören CHP, ne kadar maske takarsa taksın, fabrika ayarlarını değiştirmediği sürece böyle fecaatler işlemeye devam edecektir. Boşuna takiye yapıp millete değiştik imajı vermeyin. Sizin siyasi emellerinize ulaşınca aziz milletimizi bir akrep gibi sırtından sokacağınızı herkes bilmektedir. Sizin yüzünüzden bu ülkede 24 yıl boyunca Kur'an okumak, Allah demek yasaklandı. Bu ülkede sizin iktidarınızda 1930-1950 yılları arasında 20 yıl boyunca imam, din görevlisi yetiştirilmedi. 18 yıl boyunca İslam'ın şiarı Ezan-ı Muhammedi'nin okunması yasaklandı, ezan okuyanlar ya hapse atıldı ya da ağır para cezalarına çarptırıldı. 1944 yılında çıkardığınız bir kanunla en küçük, en basit namaz hocası kitapçığının bile basımını, okunması yasaklandınız. Sizin iktidarınızda 1938-1950 yılları arasında ecdat yadigarı 971 vakıf eseri, 3337 cami, mescit satıldı, tarumar edildi" diye konuştu.

" Almanya'da çocukların yüzde 70'i kiliselerde din eğitimi alır"

Erol Kavuncu, "Bizlere yıllardır model olarak gösterilen Avrupa'da bile din eğitimi bazı ülkelerde 2,5 yaşında başlar. Belçika'da okul öncesi eğitim kurumlarında, papaz ve rahibeler ders verir. Almanya'da 3-6 yaş grubunun yüzde 70'i kiliselerde din eğitimi alır. Finlandiya'da küçüklere 'tanrıya sadakat ve şükran' öğretilmektedir. İngiltere'de okul öncesi din eğitimi müfredatını kilise belirlemektedir.

Her toplumda kendi dini, inancı, kültürü neyi gerektiriyorsa çocuklarına onunla ilgili değerler eğitimi verilir. Bu aziz millet Müslüman bir millettir, o yüzden de çocuklarına dini eğitim veriyor, devlet de devlet olmanın gereklerini yerine getirerek bunun imkanlarını sağlıyor" dedi.

"Devlet kimsenin çocuğunu zorla alıp Kur'an kursuna yazdırmıyor"

Milletvekili Kavuncu, "Sayın Özgür Özel, devlet sizin çocuğunuzu elinizden zorla alıp Kur'an kursuna yazdırmıyor, yazdırmaz da. Siz adınız gibi özgürsünüz, siz de çocuklarınıza neye inanıyorsanız onun eğitimini verebilirsiniz, ister yoga eğitimi verin, isterseniz bale; 4 yaşındaki çocuklarınıza fizik, kimya, matematik eğitimi vermek istiyorsanız o da sizin keyfinize kalmış. Ayrıca siz özgürsünüz, istiyorsanız mesela; ben ölünce beni sadece alkışlarla, ıslıklarla gömün, ya da yakın, diyebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki, vasiyet ediyorum, beni camilerinde imamlar yıkayıp, kefenleyip, cenaze namazımı kılıp dualarla kaldırmasınlar diyebilirsiniz, çünkü siz özgürsünüz. Ama özgürlüğünüz buraya kadar. Haddinizi aşmayın, sizin adınızın özgür olması size, yüce dinimiz İslam'a 'ortaçağ zihniyeti' yaftasıyla hakaret etme özgürlüğünü vermez. Benim çocuklarıma hangi eğitimi vereceğime, hangi okullarda okutacağıma karışma hakkını, hadsizliğini vermez." ifadelerini kullandı.

"Müslümanların orta çağı yoktur"

Bu noktada bir hususa daha değinmek istediğini kaydeden Kavuncu, "O da sizin ağzınıza sakız yaptığınız, ortaçağ karanlığı meselesi. Sayın Özel, ortaçağ karanlığı, sizin kıble olarak bildiğiniz Batı'ya ait bir olgudur. Müslümanların ortaçağı yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Sizin kıble olarak gördüğünüz Bat'ının ortaçağı o dönemde özgür düşünceyi, bilimi yasaklayarak, kilise dogmatizmine karşı çıkanları engizisyon mahkemelerinde yargılayıp ateşlerde yakarken, İslam dünyası, bilimin aydınlığını temsil ediyordu. İbni Sina'yı, Farabi'yi, Biruni'yi ve daha onlarcasını hiç duydunuz mu? Hangi çağda yaşadılar hiç merak ettiniz mi? Artık ağzınızdaki bu çürümüş, kokuşmuş sakızı atın, bu akla ziyan ezberlerinizden kurtulun. Cami ile kilisenin aynı olduğu saplantısından, ihanetinden vazgeçin. İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman, ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Belki o zaman milletle gerçek manada barışarak helalleşme imkanı bulur, belki o zaman iktidar olma hayalleri kurabilirsiniz. Buradan milletin meclisinden, milli ve manevi değerlerimizi, Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP zihniyetindekilere bir kez daha seslenmek istiyorum! Ne bu gün, ne de yarın, asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

(Bülent Özkaleli/İHA)

AK Parti'li Kavuncu: İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin

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Orta Çağ, AK Parti, Çorum, İslam, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Kavuncu: 'İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin' - Son Dakika


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