AK Parti'li Kavuncu: "Türkiye'de darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapandı" - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye'de darbeler, cuntalar, vesayet dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cuntacı zihniyetin, 27 Mayıs 1960'ta demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak darbe yaptığını, sonrasında da düzmece gerekçelerle Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam ederek şehit ettiklerini söyledi.

27 Mayıs 1960'ın, çukur zihniyetin millete rağmen iktidarı gasbettiği gün olarak tarihe geçtiğini ifade eden Kavuncu, "Darbe sonrası çıkarılan ekonomik, sosyal ve siyasi faturaların bedeli her defasında millete misliyle ödetilerek milletten adeta intikam alındı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi şecaat arz ederken sirkatin söyleyen merdikıpti gibi darbeciler ve destekçileri 27 Mayıs'ı Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilan ederek yıllarca kutladılar." diye konuştu.

Darbelerin, Türkiye'yi geriye götürdüğünü, ülkenin geleceğini elinden aldığını belirten Kavuncu, "Devirler, aktörler değişse de darbeci zihniyet hiç değişmedi. Milletin kalbine giremeyenler, onu fethedemeyenler maalesef her defasında hep kumpaslardan, mafyalardan, çetelerden, darbelerden medet umdular." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, darbeci zihniyeti hortlatmak isteyen her girişimin, her defasında milletin çelik iradesinin duvarına çarparak tarihin çöp sepetine atıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Millete parmak sallanan günler artık geride kalmıştır. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu aziz millet, bir daha asla yeni darbelerin, hainliklerin yaşanmasına izin vermeyecektir. İçerideki ve dışarıdaki hainlere seslenmek istiyorum: Ne bu gün ne yarın ne de bundan sonra asla başaramayacaksınız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde devletimiz, hükümetimiz, aziz milletimiz bir daha asla 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi hain darbelere, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi ve alçakça girişimlere geçit verilmeyecektir. Yüce Allah'ın inayeti, aziz milletimizin feraseti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye'de darbeler, cuntalar, vesayet dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır."