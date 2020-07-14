AK Parti'li Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Darbe haberini aldığımız anı, gökyüzünden gelen sesleri, kurşunların, bombaların karanlığı yırtan ışıklarını, milletiyle birlikte düşmana meydan okuyan liderimizi, meydanlara akan inanmış yürekleri, acımızı, feda ettiklerimizi,...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Darbe haberini aldığımız anı, gökyüzünden gelen sesleri, kurşunların, bombaların karanlığı yırtan ışıklarını, milletiyle birlikte düşmana meydan okuyan liderimizi, meydanlara akan inanmış yürekleri, acımızı, feda ettiklerimizi, sevincimizi ve zaferimizi asla unutmadık." ifadelerini kullandı.

Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı

Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un bir diriliş destanının yıl dönümü, milli iradeye, demokrasiye, bağımsızlığa, yarınlara saldıran bir zorbalığın bozguna uğratıldığı tarih olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un tarihte bir ilk ve çok büyük bir saldırı olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Darbe haberini aldığımız anı, gökyüzünden gelen sesleri, kurşunların, bombaların karanlığı yırtan ışıklarını, milletiyle birlikte düşmana meydan okuyan liderimizi, meydanlara akan inanmış yürekleri, acımızı, feda ettiklerimizi, sevincimizi ve zaferimizi asla unutmadık. Bütün dünyaya onurlu bir demokrasi mücadelesinin nasıl verildiğini canımızla, kanımızla gösterdik. FETÖ'nün, kendi halkına kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş bu alçak şebekenin ihanetine yenilmedik. Bunu büyük kayıplar vererek başardık. 251 kahramanımız şehit oldu, 2 bin 626 cesur yüreğimiz gazilik mertebesine erişti."

"Ülkemizi karanlık bir uçurumun kenarından kurtardık"

Kaya, polis, asker, muhtar, tüccar, ev hanımı, öğrenci, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, engelli, yurdun dört bir yanından insanın, ilmek ilmek inşa ettiği ülkesine, tarihine, geleceğine sahip çıktığının altını çizerek, o karanlık gecenin kaderinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet ederek demokrasi, hak, adalet, istiklal ve istikbal mücadelesine çağırmasıyla değiştiğini, onun milletiyle gösterdiği cesur duruşun, FETÖ ve ortaklarının bütün planlarını bozduğunu ifade etti.

"Kendimizle gurur duymalıyız. Türkiye'yi hep birlikte bir sınır karakoluna dönüştürdük ve 'geçiş yok' dedik. Ülkemizi karanlık bir uçurumun kenarından kurtardık." değerlendirmesini yapan Kaya, bu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunun bir kez daha dosta düşmana ilan edildiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın muhafaza ve müdafaasında canını esirgemeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Kahramanlarımızın aziz hatıralarını her yerde yaşatmaya devam edeceğimizi, mücadelelerini ve fedakarlıklarını asla unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı önemle belirtmek istiyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, milli birlikteliğimize, demokrasimize güç katmasını temenni ediyorum."

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:28:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]