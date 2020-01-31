AK Parti'li Kaya'dan Başkan Soyer'e 'çevre yolu' eleştirisi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in ikinci çevre yoluyla ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Sayın Tunç Soyer, ikinci çevre yolunun ciddi anlamda orman kıyımına neden olacağını söylemiş. Bu kanıya nasıl varmış, henüz etüdü süren proje için nasıl böyle kesin konuşmuş; bunlar merak konusu. Bu söylemler, ciddiyetten çok uzak" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, yapımı planlanan ikinci çevre yoluna ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i eleştirdi. İzmir'de önemli trafik sorunu yaşandığını savunan Kaya, şunları kaydetti:

"Kentin trafik problemi herkesçe malum. Kent içinde kaplumbağa hızıyla ilerleyen trafiğin sorumlusu, çeyrek asırdır İzmir'i yöneten CHP zihniyetidir. Bu zihniyetin öngörüsüzlüğü ve vizyonsuzluğudur. İzmirliler trafikte resmen işkence çekiyor. Bunu hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Hem çeyrek asırdır bu kentin trafik sorununu çözme adına kılınızı kıpırdatmayacaksınız hem de böyle pişkince konuşmalarla algı yaratmaya çalışacaksınız. İzmirli hemşehrilerimizin aklıyla alay etmeyi bırakın, yalan söylemeyin, gerçekleri konuşun."

'ÇÖP TESİSİ YAPACAĞINIZ ALANA GİTTİNİZ Mİ?'

İzmir'e yapılacak ikinci çevre yolunun henüz etüt çalışmalarının devam ettiğini söyleyen AK Parti'li Kaya, "Devam eden bir projenin orman kıyımına neden olacağını söylemek, en basit tabirle izansızlıktır. İzmir'in ormanlarını çöplük yapmak isteyen, kentin su havzasını kirletmek için kolları sıvayan, 'ÇED sürecini bekleyeceğiz' dedikten sonra yangından mal kaçırır gibi ihaleye çıkıp süreci başlatan bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu zihniyetin bu söylemlerde bulunması tam bir komedi. Çöp tesisi yapacağınız alana bir kez gittiniz mi, yerinde incelemelerde bulundunuz mu? O doğa harikası bölgede yaşayan Menderesli hemşehrilerimizin ne düşündüğünü sordunuz mu? Her fırsatta doğaya sahip çıktığınızı öne sürüp doğayı katletmeye çalışıyorsunuz. Takiye yapmayın" dedi.

AK Parti'li Kaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sayın Soyer açıklamasında Körfez Geçiş Projesi'nden de bahsetmiş, bu projenin gerekli olmadığını öne sürmüş. Kentin gündemini ne kadar geriden takip ettiği ortada. Kendisinin de başkanı olduğu 5 CHP'li belediyenin engellemeleri ve yaptıkları itirazla ÇED iptal oldu ve proje rafa kalkalı çok oldu, geçmiş olsun. Siz yaptınız, engellediniz. Bu açıklamalarınızdan anladığımız, İzmir'in ikinci çevre yolu projesine de taş koyacaksınız. İzmir'in faydasına olan her şeye karşı çıktığınız gibi buna da karşı çıkacaksınız. Ama biz sizi biliriz. Önce engeller, engellemelerinizle başarılı olamayınca yapılan eseri ilk siz kullanır hatta utanmadan, sıkılmadan, engellemeye çalıştığınız eserin içinde pişkince poz verirsiniz. Size de bu yakışır."