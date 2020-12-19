AK Parti'li Kaya'dan Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'a "logo" eleştirisi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karşıyaka Belediyesinin bir şirketinin logosunun HDP amblemine benzediğini belirterek, Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

Milletvekili Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karşıyaka Belediyesinin şirketi Kent A.Ş'nin logosu ve HDP amblemlerinin benzerliğine dikkat çekti. Kaya, şunları kaydetti:

" İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni HDP'nin arka bahçesi haline getiren CHP'li Tunç Soyer'den sonra, yeni bir pervasızlık daha yaşandı. CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye şirketinde HDP'nin logosunu kullandı. Atatürk'ün çizgisinden çıkan CHP, hızla HDP'lileşmeye devam ediyor. Gazi'nin, kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ı emanet ettiği Karşıyaka'da, HDP logosunu kullanan CHP'li belediyenin bu utanmazlığına İzmirli hemşehrilerimiz gerekli cevabı verecektir."