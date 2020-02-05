AK Parti'li Kaya'dan Şeyh Edebali adını yazmayan Bilecik Belediyesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Kaya'dan Şeyh Edebali adını yazmayan Bilecik Belediyesine tepki - Son Dakika

AK Parti'li Kaya'dan Şeyh Edebali adını yazmayan Bilecik Belediyesine tepki

6 saat önce

AK Parti Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Çetin Kaya, kentte birçok etkinliğin yapıldığı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin isminin Bilecik Belediyesi tarafından yapılan etkinliklerde 'Kültür ve Kongre Merkezi' şeklinde belirtilmesine tepki gösterdi.

AK Parti'li Kaya'dan Şeyh Edebali adını yazmayan Bilecik Belediyesine tepki, System.String[]

AK Parti Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Çetin Kaya, kentte birçok etkinliğin yapıldığı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin isminin Bilecik Belediyesi tarafından yapılan etkinliklerde 'Kültür ve Kongre Merkezi' şeklinde belirtilmesine tepki gösterdi.


AK Parti Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Kaya, belediyenin yaptığı etkinliklerde önceden afişlere Ş.E. Kültür ve Kongre Merkezi yazıldığını ama şimdi Ş.E. ibaresinin de kaldırıldığını belirtti. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin isminin Bilecik Belediyesi tarafından yapılan etkinliklerde 'Kültür ve Kongre Merkezi' şeklinde belirtilmesine tepki gösteren Kaya, "Bu neyin hazımsızlığı, neyin intikamı? Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi yazınca ne oluyor anlamıyorum. Bilecik için Şeyh Edebali'nin önemini bilmeyen, anlayamayan zihniyetin bu şehir için çalışacağına, bu şehrin vizyonuna katkı sağlayacak çalışmalar yapacağına hiç inancım kalmadı. Gerçi onların böyle bir çabası çalışması da yok. Önce belediyedeki minyatürleri yok ettiler, yerine daha iyisini yapacağız dediler, 1 yıl geçti ses seda yok. Sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ndeki biyografileri kendilerince düzelterek sıvadılar, ardından Şeyh Edebali Türbesi'nin karşısında akşamları çok güzel bir görüntü oluşturan milletimizin simgesi ay yıldızımızın altında yazan 'dirilişin şehri Bilecik' yazısını yok ettiler. Belediyenin karşısındaki kavşakta bulunan ve kendilerine göre 'ucube' olarak tabir ettikleri Osmanlı Tuğrası bakımsızlıktan dökülüyor. Şimdi de Bilecik ve milletimizin manevi büyüğü, Osmanlı Devletinin manevi kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali hazretlerinin ismini Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinin isminden çıkararak bu hadsizliklerine bir yenisini daha ekliyorlar. Bilecik'te yaşayan bizler buna dur demezsek daha ileri gidecekler" dedi. - BİLECİK

Şeyh Edebali, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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