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AK Parti'li Kaya: "Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında" - Son Dakika

AK Parti'li Kaya: "Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında"

28.08.2021 11:26
AK Parti'li Kaya:

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Başkale'deki sel felaketinin yaşandığı mahallede incelemelerde bulunarak, "Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, Başkale'deki sel felaketinin yaşandığı mahallede incelemelerde bulunarak, "Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.

Van'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen bölgeleri incelemek üzere Van'a gelen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi İstanbul Milletvekili ve Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile beraberindeki AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, MKYK üyesi Abdurrahman Kurt ve beraberindeki heyet, sel felaketinden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçti. Heyeti burada Başkale Kaymakamı Asım Solak ve AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş karşıladı. Selzedelerle tek tek görüşen ve taleplerini dinleyen Kaya, Van'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde görmek üzere ilçeye geldiklerini belirterek, "Burada hepimizi derinden üzen bir sel felaketi yaşandı, büyük geçmiş olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız bizi buraya gönderdi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yaşanan bir acıyı yüreğinde hisseden bir Cumhurbaşkanımız ve ekibi var. Burada yaşanan acılar hepimizin acısıdır. Türkiye'de yaşanan orman yangınları, sel afetleri hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemizin tüm insanları nerede olursa olsun yaşanan bir felakette tek yürek olur. 81 il olarak kardeşiz. AK Parti "sosyal devlet anlayışı" çerçevesinde her zaman vatandaşların yanındadır. Devletimiz Esenyamaç'ta ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Hiçbir vatandaşımızı ihmal etmeyeceğiz. Milletimiz hiçbir konuda, hiçbir durumda yalnız değildir. Devletimizin bütün birimleriyle, kurumlarıyla her zaman milletimizin yanındayız. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun. Van'a, Başkale'ye, Esenyamaç'a Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaya, sel suyuna kapılan Kader Yurtseven ve annesini de ziyaret etti. Devletin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Kaya, Yurtseven ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaya ve beraberindeki AK Parti heyeti, daha sonra Başkale ilçe merkez esnafını ziyaret etti. - VAN

AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında
AK Parti'li Kaya: Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Başkale, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti'li Kaya: 'Devlet tüm imkanlarıyla Esenyamaç halkının yanında' - Son Dakika


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