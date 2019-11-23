AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, dünyada 152 milyon çocuğun açlıkla mücadele ettiğini belirterek "Onlar için de büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Kaya, Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, sosyal devlet anlayışı gereği çocuklar için yapılabilecek tüm hizmetleri yerine getirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Her zaman çocukların ve ailelerinin yanında yer aldıklarını ifade eden Kaya, "Evlatlarımızı mutlu etmek, onlara oyuncak, kıyafet almakla ebeveynlik görevimiz bitmiyor. Asıl yapmamız gereken, onları milli ve manevi duygularla en iyi şekilde yetiştirmek. Ahlaki olarak en güzel şekilde onları yetiştirmek. Şüphesiz ki evlatlarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras, güzel ahlak ve erdemli olmak." dedi.

Çocukların yüzlerini güldürmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Kaya, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın dört bir tarafında zulümler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar eşit şartlara sahip değil. Bugün dünyada yaklaşık 152 milyon çocuğun en büyük hayali oyuncak ya da yeni bir kıyafet değil. Bugün dünyada 152 milyon çocuğun en büyük hayali temiz içecek su ve bir parça kuru ekmeğe ulaşmak. Yani susuzlukla, açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var. Bu çocukların da bizim üzerimizde hakkı var. Onlar için de büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise gönül belediyeciliği anlayışıyla ilçede hem fiziki hem de sosyal birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Vatandaşların gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını belirten Say, "Sünnet programını geleneksel hale getireceğiz. Halkımızın tüm taleplerini yerine getirmek için kültür alanında çalışmalarımıza devam deceğiz. Bugün de 123 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bu sayede kirvelik müessesini yaşatmış olacağız." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da AK Parti belediyelerinin çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini ifade ederek değişen ve gelişen kentte birçok sosyal etkinlik yapıldığını kaydetti.

Şölene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile vatandaşlar katıldı.