AK Parti'li Kaya: "Gezi'deki amaç ülkeyi yıkmaktı ama başaramadılar" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Kaya: 'Gezi'deki amaç ülkeyi yıkmaktı ama başaramadılar' - Son Dakika

AK Parti'li Kaya: "Gezi'deki amaç ülkeyi yıkmaktı ama başaramadılar"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gezi olaylarında mesele ağaç falan değildi, Türkiye'nin büyük yükselişinin önüne geçmekti.

AK Parti'li Kaya:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gezi olaylarında mesele ağaç falan değildi, Türkiye'nin büyük yükselişinin önüne geçmekti. Türkiye'nin en çevreci partisi AK Parti, geçen sene 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Gezi'deki amaç ülkeyi yıkmaktı ama başaramadılar." dedi.

Kaya, AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığınca Antalya'da bir otelde düzenlenen "Akdeniz Bölge Toplantısı" kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti'nin seçimden seçime millete giden, istişare eden siyasi bir hareket olmadığını, her zaman milletin hizmetinde olduklarını belirten Kaya, ister bölgelerde ister tüm Türkiye'de olsun fırsat buldukça sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuklarını belirtti.

Sosyal politikalar alanında AK Parti olarak sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde sosyal politikalara 1,6 milyar lira ayrıldığını, bugün bu bütçenin 55 milyar liraya çıkarıldığını dile getirdi.

Her insana, eve ve aileye dokunan hizmetler başlattıklarını ifade eden Kaya, "Biz insanı merkeze aldık ve halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla çalışmalara başladık. Biz iktidara geldiğimizde nüfusumuz içinde kişi başı günlük harcama miktarı 4,3 doların altında

yaşayanların oranı 2002'de yüzde 30'du. Bu oranı biz 2015'te yüzde 1,5'a indirdik." diye konuştu.

"Hedefimiz, yoksulluğu ortadan kaldırmak"

AK Parti olarak hedeflerinin yoksulluğu ortadan kaldırmak olduğunu belirten Kaya, Türkiye'nin 17 yılda yaptıklarıyla geçen sene Dünya Bankası raporunda yoksullukla mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir karar açıklandığına değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Gezi kalkışması, mahkemede verilen karar ne olursa olsun bu milletin vicdanlarında büyük bir kalkışma girişimiydi. Gezi olayında yapılan ortalığı yakıp, yıkma, vandalizm örneğiydi. Özellikle yurt dışından İngiltere, Fransa ve Almanya odaklı atılan twitlerin ülkeyi karıştırmak için hangi odakların sahneye çıktığını gördüğümüz bir kalkışma girişimiydi. Geziyle başladılar, başaramadılar ama ekonomik olarak büyük zararlara yol açtılar. Gezi olayları 1,9 milyar dolar zararla sadece görünen yüzüydü ama görünmeyen yüzü 100 milyarlarca dolar. Gezi olayları 200 milyar doların üzerinde bu ülkeye ekonomik zarar verdi. Gezi olaylarında mesele ağaç falan değildi, Türkiye'nin büyük yükselişinin önüne geçmekti. Türkiye'nin en çevreci partisi AK Parti, geçen sene 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Gezi'deki amaç ülkeyi yıkmaktı ama başaramadılar."

Konuşmalardan sonra Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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