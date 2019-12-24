AK Parti'li Kaya: İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda - Son Dakika

İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın, CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediği ve ilçedeki geri dönüşüm malzemelerinin toplanması için yapılan açık ihaleye CHP İlçe Başkanı'nın karşı çıkıp, kendisinden bu işi ihalesiz talep ettiği yönündeki açıklamalarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "İzmirliler yağmur altında su kuyruğunda, bunlar ihale kuyruğunda. Gaziemir Belediye Başkanı'nın yapacağı iş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaktır" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, pazar günü yapılan Gaziemir İlçe Kongresi'nde kürsüden yaptığı konuşmada Alevi bir vatandaşın evinin işaretlenmesi olayında CHP'li bir belediye meclis üyesinin kendisinden çiçek ihalesi istediğini, partisinin il ve ilçe yönetiminin yaşadığı birçok önemli sorunda kendisini yalnız bıraktığını, sahip çıkmadığını açıkladı. Arda'nın açıklamalarına AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Ortada yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, tehdit, şantaj, organize işler olduğunu öne süren Kaya, Halil Arda'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhuriyet Savcılığı'na gitmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: