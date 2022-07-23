AK Parti'li Kaya, Karabağlar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti'li Kaya, Karabağlar'da ziyaretlerde bulundu

23.07.2022 16:23
AK Parti'li Kaya, Karabağlar'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaya, saha çalışmaları kapsamında Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak mahallelerinde incelemede bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, vatandaşın yerel yönetimin ilgisizliğinden yakındığını belirtti.

CHP'li yerel yönetimlerin halkın sorunlarına duyarsız olduğunu aktaran Kaya, "CHP'de hizmet yok, üstüne eziyet var. İhsan Alyanak Mahallesi'nde gördük, muhtarlığın hemen karşısında bulunan 150 metrekarelik küçücük bir alana çocuk parkı yapmışlar burada 30 kadar çocuğumuz oynamaya çalışıyor. Karabağlar'a reva gördükleri bu." ifadelerini kullandı.

İzmir'de belediye sorumluluk alanı içerisindeki yolların durumunun kötü olduğunu kaydeden Kaya, şunları kaydetti:

"Kazılan yerler kapatılmıyor. Asfaltlamada büyük sıkıntı var. Kış boyunca insanlarımızı çamura gark ettiler, şimdi yaz geldi insanlarımızı toza toprağa boğuyorlar. İzmir'in sokakları, caddeleri, yolları tarihinin en içler acısı dönemini yaşıyor. Karabağlar'da bakıyoruz, yollar köstebek yuvası gibi. Sözde asfalt yapacağız diye mahallenin yollarını kazımışlar, kazıma işlemini yapan iş makinesini sokağın ortasına terk edip ortadan kaybolmuşlar. İş makinesini bırakıp kaçtıktan sonra, 5 gün boyunca uğramadıkları mahalleye, biz sosyal medyadan çağrıda bulununca apar topar gelip çalışmaları yeniden başlatmışlar."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti'li Kaya, Karabağlar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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