AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin İdliblileri kabul etmemesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Bu CHP içerisinden kimse bu adama sormaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen Genel Başkana bunları sorması lazım." dedi.

Kaya, bir termal otelde düzenlenen Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele için kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin ülkeye bu 3 alanda da önemli kazanımlar sağladığını belirten Kaya, "Yoksullukla mücadele alanında yaptığımız hizmetlerle bugün dünyanın da takdirini kazanmış durumdayız. AK Parti iktidara geldiğinde kişi başı günlük 4,3 doların altında geçimini sürdüren insanlarımızın oranı yüzde 30'du. Bizim iktidarımız dönemimizde yaptığımız hizmetler ve verdiğimiz desteklerle bu oran yüzde 1,5'in altına indi. Yüzde 30 nerede, yüzde 1,5 nerede? Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Bu başarımızla birlikte Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduk. Bunu da bazı kesimler görmek istemiyor. Hatta, yaptığımız sosyal yardımların fazlalığından yola çıkarak, 'Siz yoksulluğu arttırdınız' diyorlar. Evet, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde sosyal yardımlara ayrılan bütçe, 1,6 milyar liraydı. Bugün bu rakamı 55 milyar liraya çıkardık." ifadelerini kullandı.

"Küçücük yavruların, kadınların ve çocukların İdlib'de ne halde olduklarını görüyoruz"

Kaya, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak ve bombaların altında ölüme mahkum edilen insanlar için kararlılıkla hareket ettiğini, bu kararlılığın da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Parti Meclisinde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "3 milyon 600 bin Suriyeli yetmedi, şimdi 1 milyon İdlibli kardeşimiz gelecek. Bölgede görev yapan bir kişi aynen şunları söyledi: 'Daha önce Suriye'den kaçıp, savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenler sade Suriyeliler idi ama İdlib'den gelecek olanların tamamı eli kanlı olan insanlardır. Terör örgütünün üyeleridir bunlar' dedi." ifadelerini değerlendiren Kaya, şunları söyledi:

"İdlib'deki kardeşlerimiz için 'Onların hepsi teröristtir' diyor. 'Bugüne kadar Türkiye'ye gelen Suriyelilerin hepsi normal insandı ama bugün 'İdlib'den kaçanların hepsi terörist' diyor. ya Allah'tan korkmaz, oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Kimse, kalkıp bu CHP içerisinden bu adamı sormaz mı? Buna hatırlatmaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen bu Genel Başkana bunları sorması lazım. Küçücük yavruların, kadınların ve çocukların İdlib'de ne halde olduklarını her gün görüyoruz. Televizyonlardan izliyoruz. Bütün dünya sessiz kalsa da bizim vicdanlarımız buna sessiz kalmaya asla ve asla müsaade etmiyor, etmeyecek."

"Türkiye'nin 60 yıllık hayalini AK Parti gerçekleştiriyor"

Kaya, Batı ülkeleri Suriye'deki zulme sessiz kalırken Türkiye'den yapılan kampanyalar ve desteklerle binlerce insanın hayata tutunduğunu, dünyanın Suriye'de bir çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, " Barış Pınarı Harekatı'yla başlattığımız o güvenli bölgenin tesis edilmesi ve oradaki yaşam alanlarının oluşturulması gerekiyor. Gerek İdlib'den kaçan gerekse de Türkiye'ye sığınmış Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bölgelere yerleşme zamanıdır. Türkiye olarak çok büyük işler yaptık. Geçtiğimiz haftalarda yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. İnşallah, 2 yıl içerisinde araçlarımıza da bineceğiz. Türkiye'nin 60 yıllık hayalini AK Parti gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaya, Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile istişarelerde bulundu.

Toplantıya, Kaya'nın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.