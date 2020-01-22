AK Parti'li Kaya, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Kaya, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

AK Parti'li Kaya, muhtarlarla buluştu

6 saat önce

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, vatandaşa hizmet ulaştırılması konusunda muhtarların görüş ve önerilerine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti'li Kaya, muhtarlarla buluştu, System.String[]

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, vatandaşa hizmet ulaştırılması konusunda muhtarların görüş ve önerilerine önem verilmesi gerektiğini söyledi.


AK Parti Genel Merkezince Erdemli İlçe Başkanlığına atanan Serdal Kaya, ilçedeki 71 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.


Erdemli Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kaya, "Bundan sonra hedefimiz Erdemli'yi bir adım öne nasıl çıkarırız, ilçemize bir hizmet daha nasıl kazandırırız olacaktır. Vatandaşlarımızın sorularını en iyi muhtarlarımız bilmektedir. Bu manada muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için kıymetlidir. Bizzat ilçemizdeki bütün mahallelerimizi dolaşarak sorunları yerinde dinlemeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızla iç içe olacağız" dedi.


Erdemli Muhtarlar Derneği Başkanı Sinan Ay ise uzun bir aranın ardından ilk kez iktidar partisinin ilçe başkanıyla bir araya geldiklerini belirtti.


Göreve yeni atanan Kaya'ya başarı dileklerinde bulunan Ay, "Daha göreve gelir gelmez muhtarlarla buluşmanız bizce son derece isabetli bir karar oldu. Bunun için muhtarlarımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Sorunların yerinde dinlenmesi konusundaki görüşlerinize bizler de destek veriyoruz. Görevinizde başarılar diliyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından toplantı muhtarların görüş ve önerilerini dile getirmesiyle sona erdi. - MERSİN

Serdal Kaya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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