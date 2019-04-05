AK Parti'li Kaya: Sana Torbalı'da Kandil Türküsü Söyletirsem Namerdim

İZMİR'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen, ancak mazbatasını almadan yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP'li İsmail Uygur'a, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya tepki gösterdi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen, ancak mazbatasını almadan yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP'li İsmail Uygur'a, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya tepki gösterdi. Kaya, Uygur'u hedef alarak, "Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim" dedi.



İzmir'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı seçilen, mazbatasını almadan belediyeye giden CHP'li İsmail Uygur'a, burada yaptığı açıklamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Uygur, sözlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, Torbalı Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Adnan Yaşar Görmez ile AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'yı kastettiğini söyledi. Bunun üzerine Atilla Kaya, yazılı açıklama yaparak, Uygur'a tepki gösterdi. Kaya'nın açıklaması şöyle:



"Mazbatasını dahi almadan belediye binasına giden bu zatın, kullandığı ifadeler gayet net ve açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmiştir, tehditler savurmuştur. Şimdi de görüyorum ki çark etmiş, bu sözleri bana ve Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez'e söylediğini iddia etmiştir. Ben bu şahsa diyorum ki; Yine mert olamamışsın, her zamanki gibi yalana sarılmışsın. Adam ol, mert ol. Herkes senin ne söylediğini ve maksadını gayet iyi biliyor. Seçimlerde kimlerle iş birliği yaptığın yazılı ve ispatlı bir şekilde mevcuttur. Bedel ödemeye çok erken başlamışsın. Ben Torbalı'da doğdum, Torbalı benim evim. Ben de bu ilçede sana Kandil'in türküsünü söyletirsem namerdim. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yaptığın bu densizlik, bu hadsizlik asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ifadelerle nezaket sınırlarını ihlal edenler, bizleri her daim karşılarında dimdik bulacaklardır. Burası değneksiz köy değildir. Herkes yerini ve haddini bilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu zat, bunun bedelini hukuk çerçevesinde ödeyecektir. Bu ahlaksız duruşa karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işin peşini de asla bırakmayacağız."



- İzmir

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