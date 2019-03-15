Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kayatürk'ün Van Ziyareti

AK Parti'li Kayatürk'ün Van Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve 24-25-26. Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van'daki çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti'li Kayatürk'ün Van Ziyareti, System.String[]
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve 24-25-26. Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van'daki çalışmalarını sürdürüyor.

31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi Van'da ziyaretlerini sıklaştıran Burhan Kayatürk, kapı kapı gezmeye devam ediyor. Gece gündüz demeden seçim çalışmalarına katılan Kayatürk, sabah saatlerinde gittiği Özalp ilçesinde mahalle mehelle dolaşarak AK Parti için oy istedi. Gün boyu mahalleri gezen ve gittiği her yerde büyük ilgi gören Kayatürk, ardından ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu. Akşam geç saatlerde kadar da ev ziyaretlerinde bulunan Kayatürk, halkın talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Milletvekili, Burhan Kayatürk, AK Parti, Van, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı Van'da Alışveriş Festivali Başladı Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kayatürk'ün Van Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]