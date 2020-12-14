AK Parti'li Kaynarca: Yatırım düşmanı muhalefetle mücadele ediyoruz - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İstanbul Silivri'de yerli plazma alanındaki üretim ihtiyacını karşılayacak yatırımı CHP'nin engelleme gayreti içinde olduğunu söyledi.

Kaynarca, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kaynarca, İstanbul Silivri'de yerli plazma ilacı üretimi için arazi tahsisi yapıldığını hatırlatarak, "CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, arazi tahsisi yapılan milli bir projeye, 'kamu yararı yok ve yargıya başvuracağız' dedi. Bu bir ilk değil. Türkiye'de ne yazık ki yatırımın düşmanı muhalefet anlayışı ile sürekli mücadele ediyoruz. Peki neye karşı çıkıyorlar? Milli ve stratejik bir ürünün artık Türkiye'de üretilmesine karşılar, milli ve teknolojik bir ürün. Oysa yerli plazma üretim merkezi sağlıktaki en büyük yerlileşme adımlarından biri olacak" dedi.

'İTHALAT SON BULACAK'Yurt dışından almak zorunda kalınan plazma ilaçlarının artık üretiminin Türkiye'de yapılacağını hatırlatan Kaynarca, "Bu yatırımla yerli ve milli kan ürünü üretilecek. İthalat son bulacak. Kızılay Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz da projenin paydaşları arasında. Türkiye için sağlıkta böylesine stratejik bir önem taşıyan, kamu kurumları ile birlikte projelendirilmiş, milyonlarca dolarlık devasa bir yatırıma, 'kamu yararı yok' nasıl diyebilirler?" ifadelerini kullandı.'CHP YATIRIMI ENGELLEME GAYRETİNDE'CHP'lilerin, sanki ortada bir arazi peşkeşi varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştıklarını öne süren Kaynarca, "Yerli plazma alanındaki üretim ihtiyacını karşılamak üzere bir firmamız tamamen teknolojik, bacasız sanayi içeren bir yatırımı Silivri'de gerçekleştirecek. CHP, bu yatırımı engelleme gayreti içeresinde. Yerli plazma ilaçlarını üretecek firmaya, kanunlara uygun şekilde ve bütün şartlara uygun şekilde arazi tahsisi gerçekleştirildi. 400'ü aşkın insan bura istihdam edilecek. Bölgeye çok ciddi katkı sağlanacak. Önemli bir dışa bağımlılık kaleminden bizi kurtaracak bir yatırım. En yüksek maliyetli 4 ana plazma ürün bu tesiste üretilecek. Bu tesisten dünyada 13 tane var, biri de Türkiye'de olacak. Türkiye yerli plazma üretimi ile stratejik bir konumda olacak" ifadelerini kullandı.'TACİZ GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Kaynarca, söz konusu projeye karşı çıkanlar arasında yer alan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, parti içerisindeki taciz iddiaları ile ilgili gündemi değiştirmek istediğini söyleyerek "CHP ve onun il başkanı neden bu projeye karşı çıkar? Neden CHP İstanbul İl Başkanı bu projeye karşı çıkıyor? Sağlıkla ilgili bir yatırımın siyaset malzemesi yapılması kabul edilemez. Günlerdir taciz iddiaları ile sarsılan CHP'nin ve bunları ört bas ettiği ortaya çıkan, CHP il başkanının gündem değiştirmeye çalıştığı da gözlerden kaçmıyor" diye konuştu.